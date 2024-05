Medalha Abolição contempla seis personalidades do Estado

MEDALHA ABOLIÇÃO foi entregue ontem Crédito: AURÉLIO ALVES

A cerimônia de entrega da Medalha Abolição, realizada na noite desta sexta-feira, 3, reuniu nomes das diferentes áreas da sociedade. A pluralidade entre nomes foi destacada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante entrevista coletiva e discurso para homenageados e convidados. "É um momento de muita alegria, de muita honra para nós, que podemos agradecer a pessoas tão importantes para o povo cearense, seja na área religiosa, seja na área política, na área empresarial. Pessoas que deram e dão muita contribuição ao povo do Ceará", destacou Elmano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Foram homenageados da edição 2024 com principal comenda do Estado Camilo Santana, ex-governador e atual ministro da Educação, Luiz Carlos Barreto, produtor e diretor de cinema; Lira Neto, escritor e jornalista; Dom Edmilson Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte; a empresária Ana Lúcia Bastos Mota; e a Congregação Franciscana de Canindé.

Leia mais Camilo é homenageado com Medalha Abolição e diz que escolha de Evandro "unificou o PT" Sobre o assunto Camilo é homenageado com Medalha Abolição e diz que escolha de Evandro "unificou o PT" O ministro escolheu dividir o prêmio com a população e lembrou os mandatos que teve como governador e a eleição como senador. "O povo sempre foi tão generoso comigo no período que me deram a oportunidade de ser deputado, de ser governador, de ser senador, então para mim é uma honra receber essa homenagem e, repito, aumenta a nossa responsabilidade de continuar trabalhando pelo Estado e agora nessa missão, a convite do presidente Lula, de ajudar o meu país naquilo que eu considero mais importante que a área da educação", disse. Ao entregar a honraria a Camilo, Elmano convidou a família Santana para o palco. A mãe do ministro, Ermengarda Sobreira, chamou atenção ao aplaudir de pé o discurso de outro homenageado: Dom Edmilson da Cruz, que falou sobre a servidão e o amor pregados pelo cristianismo.

“Nosso salvador e mestre Jesus Cristo tem uma palavra interessante que é, quando você tiver cumprido o seu dever direitinho, você se considere um operário sem mérito. Aqui é um mérito diferente. Aquele que vem de Deus e chega a você e passa para os outros pela sua dedicação”. Frei Rogério Lopes representou a Congregação Franciscana de Canindé. Ele pediu licença para quebrar o protocolo e convidou o público para saudar os colegas frades com uma salva de palmas. O sacerdote dedicou a honraria ao grupo e ao povo de Canindé. Jornalista, Lira Neto não deixou de saudar a imprensa ao iniciar seu discurso. O escritor começou externando não julgar ser merecedor da comenda, mas demonstrou gratidão. Ele resgatou memórias da infância e destacou a influência da mãe em sua vida e carreira. “Dona Darcy é que fazia minhas redações de colégio. Eu lia aqueles textos e achava aquilo tudo tão lindo e dizia: ‘um dia ainda vou querer escrever como essa mulher’”. Quem também relembrou os familiares foi a presidente da Cerbras, Ana Lúcia Bastos, ao mencionar a trajetória do esposo e fundador da empresa, José Tarcísio Mota Sá. A empresária também comentou que o recebimento da Medalha não era apenas dela, "mas de todos que lutam pela justiça e igualdade". O cineasta Luiz Carlos Barreto não compareceu ao evento porque ainda está acamado. Em março ele sofreu um acidente doméstico e foi submetido a uma cirurgia. O homenageado, no entanto, foi representado por um familiar.

Confira a lista de homenageados Camilo Santana Nascido no Crato, no Cariri cearense, Santana foi o deputado estadual mais votado de 2010. Eleito governador do Ceará em 2014 e releito em 2018. Ao final do mandato, em 2022, foi eleito o senador da República mais votado da história do Estado. Engenheiro agrônomo e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Camilo é o atual ministro da Educação.