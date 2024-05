Célio Studart diz que vai processar internauta por post sobre impulsionamento de fotos

O comentário em questão foi feito em postagem do O POVO sobre Célio, e dizia que o parlamentar "nunca deu um real do próprio bolso para ajudar os animais", dentre outras críticas relacionadas à sua atuação na pasta do Proteção Animal no Ceará , para qual foi indicado no ano passado.

O parlamentar pagou para que as publicações aparecessem mais para mulheres com idade entre 18 e 34 anos, conforme a Biblioteca de Anúncios da Meta, empresa que administra as redes sociais Instagram, Facebook, WhatsApp e Messenger.



Análise feita pelo O POVO na plataforma, constatou gasto que pode chegar até pouco mais de R$ 40 mil em todas as publicações do deputado no ano de 2023 impulsionadas no Instagram. Desse total, 11 postagens tinham um teor "biscoiteiro" – o termo é usado como gíria para indicar publicações que buscam atrair elogios na internet.

No mesmo ano, Célio destinou mais de R$ 51 mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) à empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, conforme consta no portal da Câmara dos Deputados.

A cota existe para financiar despesas que podem incluir passagens aéreas, combustível, segurança e, também, divulgação de atividade parlamentar. Bancada por meio de reembolso, essa última categoria é a que consta nos recibos da empresa Facebook.

Pelas informações disponíveis, O POVO não conseguiu constatar com quais publicações a verba do parlamentar foi usada em 2023, nem se havia algum post com exposição do corpo impulsionado com dinheiro público.