Políticos se solidarizam após vereador César Veras ser morto em Camocim

"Recebi com profundo pesar a notícia da morte do vereador César Veras, ex-presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), vítima de um crime bárbaro em um restaurante de Camocim. Determinei rigor máximo na apuração dos fatos. Nossas forças de segurança já prenderam o suspeito, que será colocado à disposição da Justiça. Minha solidariedade a todos os familiares, amigos e companheiros de trabalho do vereador", disse Elmano pelas redes sociais.

Políticos cearenses se manifestaram após o assassinato do vereador de Camocim , distante 357,9 km de Fortaleza, César Veras (PSB). Ele foi por um garçom de restaurante localizado na orla do município. O parlamentar não resistiu aos ferimentos.

Augusta Brito (PT), secretária de articulação política do Ceará e senadora licenciada, também lamentou a morte de César. Ela se solidarizou com a família e também com a população de Camocim, além de desejar recuperação às demais vítimas. A senadora Janaína Farias (PT), seguiu a mesma linha.

"Com tristeza e pesar, recebi a notícia da tragédia ocorrida com o vereador de Camocim e ex-presidente da UVC, César Veras. Neste momento de dor, me solidarizo com a família, com os amigos e com toda a população. Que Deus o receba de braços abertos. Que as demais vítimas se reestabeleçam o mais rápido possível", escreveu Augusta.