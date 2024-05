Políticos lamentam morte do vice-prefeito de Paraipaba neste sábado

Vice-prefeito de Paraipaba morre afogado enquanto praticava caiaque no Rio Curu Crédito: Reproduçao/@elmanofreitas

A morte do vice-prefeito de Paraipaba, Aldemir Garcia dos Santos, 40, neste sábado, 27, gerou notas de lamentação entre políticos cearenses, dentre eles o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT). O vice-prefeito do município, distante 94,1 km de Fortaleza, se afogou enquanto praticava caiaque no rio Curu. Conhecido com Garcia da Zabelê, o político publicou vídeos da travessia no seu perfil no Instagram, através da ferramenta Stories que disponibiliza a publicação para visualização por 24 horas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele ressaltava o uso de equipamentos de segurança na travessia, que fazia acompanhado de outras duas pessoas, e usava colete.

“Não é muito violento, é só no começo mesmo, depois é bem pacífico. Indico o passeiozinho de caiaque. Nosso rio Curu”, dizia em uma das publicações na plataforma. Garcia teria perdido o controle da embarcação e sofrido o acidente posteriormente. A informação da morte foi divulgada pelo governador Elmano, que lamentou o caso nas redes sociais. "Recebi com muita tristeza a notícia da morte do vice-prefeito de Paraipaba, Aldemir Garcia, que sofreu acidente enquanto praticava caiaque no rio Curu. Toda a minha solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de dor", escreveu o petista.