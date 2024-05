Luizianne e Evandro chegam a encontro do PT; Bruno retira pré-candidatura para apoiar o deputado

O PT realiza neste domingo o encontro municipal que definirá a candidatura a prefeito de Fortaleza. Têm direito a voto os delegados das chapas votadas no último dia 7 de abril. A tendência é a confirmação da candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão , que teve 119 dos 200 delegados.

Na véspera, ele travou polêmica com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), nas redes sociais. O presidente da Assembleia mencionou declaração do prefeito ao jornal O Otimista, segundo a qual "Fortaleza não aguenta hegemonia".

"O que Fortaleza não aguenta mais, prefeito Sarto, é uma gestão ruim, como a sua, infelizmente. Uma gestão que vive de discurso e pouco trabalha para resolver os problemas da cidade. O que Fortaleza não aguenta mais, é essa diferença de atenção entre a área rica, bem cuidada, e a periferia, abandonada", publicou Evandro. O presidente da Assembleia ainda classificou de "picuinha" o prefeito rejeitar o alinhamento ao Governo do Ceará e ao Governo Federal.

Sarto revateu: "Alinhamento bom é o que eu aprendi desde pequeno: ter a casa arrumada e as contas em dia. É como funciona a Prefeitura de Fortaleza. O contrário do Governo do Estado e do Ministério da Educação, que devem a fornecedores e atrasam pagamento até de transporte escolar", disse o prefeito. Sarto ainda escreveu uma hashtag com os dizeres: “Vai ver se eu to na esquina Leitão”.

Evandro chega a encontro do PT que provavelmente irá confirmá-lo candidato a prefeito de Fortaleza. Na véspera, trocou críticas com o prefeito Sarto nas redes sociais https://t.co/8GtGXmafKQ pic.twitter.com/YjE4pMNAJ3 — Jogo Político (@jogopolitico) April 21, 2024

Evandro respondeu mais uma vez, dizendo que a resposta sobre "casa arrumada" e "contas em dia" soaria como "deboche com a população de Fortaleza, que pena com sua gestão". Ele também defendeu as gestões do Estado e do MEC. "Ainda ataca levianamente o ministro Camilo, melhor governador da história do Ceará, e o governador Elmano, que assumiu há pouco mais de um ano e já fez pelo Estado mais que o senhor durante toda a sua gestão".