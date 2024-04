Onélia Santana, esposa de Camilo, comemora votação em chapas de Evandro em disputa no PT

A secretária estadual da Proteção Social (SPS), e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), Onélia Santana parabenizou o deputado Evandro Leitão (PT) pelo resultado na primeira etapa do processo de escolha do nome que deve concorrer à Prefeitura de Fortaleza. Evandro conseguiu a maioria dos votos e terá a maioria dos delegados que vão votar para escolher o nome para a disputa. O candidato será decidido no dia 21 de abril.

A titular parabenizou Evandro e disse que ele "venceu, neste domingo, as eleições do Partido dos Trabalhadores, confirmando a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza". "De forma democrática, garante a maioria dos delegados e delegadas para o próximo Encontro Municipal, no dia 21 deste mês", disse.

E complementou: "O PT dá um passo importante para a unificação e segue mais forte!". Além dela, outros nomes do PT também fizeram acenos para Evandro após o resultado deste domingo, 7. A candidatura de Evandro tem sido fiada, nos bastidores, pelo ministro Camilo Santana e outras figuras da cúpula do PT no Estado.