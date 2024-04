Evandro tem expectativas positivas para encontro no PT e se diz confiante

O presidente da Assembleia e pré-candidato do PT em Fortaleza destacou que tem buscado apoios internos para o encontro

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e pré-candidato do PT para ser prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, afirmou nesta terça-feira, 19, ter expectativas positivas para o encontro municipal do partido que definirá o nome para disputar as eleições.

Evandro Leitão também destacou que já tem procurado nomes e aliados para o processo, mas ainda tudo feito de forma interna. O presidente da Alece, porém, afirmou que primeiro irá resolver as costuras internamente para posteriormente procurar outros aliados.

Antes mesmo das inscrições das chapas de delegados para definir o candidato do PT, Evandro já conta com o apoio de ao menos três chapas no processo, conforme informou o jornalista Henrique Araújo na coluna Vertical. Os grupos de Acrísio Sena, José Airton Cirilo e Professor Pinheiro se reúnem para discutir a possibilidade de formação de uma chapa única. Dos três, Zé Airton, que é deputado federal, já antecipou adesão ao presidente da Assembleia.

Eleições 2024: Como será o encontro do PT

No encontro, os filiados elegem representantes, delegados partidários, que participam do encontro e votam em quem preferem para representar o partido na disputa eleitoral. Já nas prévias, os filiados, no lugar de eleger delegados, votam diretamente em quem preferem como candidato.

São pré-candidatos do PT em Fortaleza, Evandro Leitão, a deputada federal Luizianne Lins, a deputada estadual Larissa Gaspar, o presidente municipal e deputado estadual Guilherme Sampaio e o secretário Artur Bruno.