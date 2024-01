Bolsonaro vem ao Ceará em março anunciar pré-candidatura de André Fernandes à Prefeitura

O ex-presidente esteve no Ceará em setembro do ano passado em meio a impasse de quem seria o candidato na Capital. Pré-candidaturas de Coronel Aginaldo, em Caucaia, e Arimateia Júnior, no Eusébio, também serão oficializadas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem ao Ceará em março anunciar a pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. O evento deve apresentar ainda a pré-candidatura de Coronel Aginaldo, em Caucaia, e Arimateia Júnior, no Eusébio.

As informações foram confirmada pela assessoria do deputado estadual Carmelo Neto (PL), presidente estadual do PL. O ex-presidente esteve no Ceará em setembro do ano passado em meio a impasse de quem seria o candidato na Capital. Na época, André e Carmelo acompanharam o ex-mandatário na agenda em Fortaleza. Os dois tinham pretensões de se viabilizar candidato para ser o cabeça na chapa que o PL iria apresentar em 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Internamente, foi costurado um acordo em que Carmelo ficou com a presidência do PL no Ceará e André foi confirmado como pré-candidato. A vinda do ex-presidente acompanha a intenção de fortalecer as campanhas e dar fôlego aos nomes. Em Caucaia, por exemplo, o senador Magno Malta e o deputado Nikolas Ferreira são esperados para ajudar Coronel Aginaldo no município. A senadora Damares Alves (Republicanos) já desembarcou no município em janeiro deste ano.