Veja quem apoia quem na disputa interna do PT pela Prefeitura de Fortaleza

Com cinco pré-candidatos, a situação atual do PT é marcada por uma disputa interna a fim de definir qual nome será lançado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Duzentos delegados partidários serão eleitos em 7 de abril para deliberaram quem ocupará a vaga. Em meio ao movimento de formação e inscrição de chapas, que podem ser formadas entre correntes ou grupo de filiados, os postulantes já têm recebido manifestações de apoio nesse jogo político. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita, são os pré-candidatos com acirramento mais visível. Contudo, o grupo de disponíveis à corrida eleitoral é composto ainda pelos deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, também presidente do diretório municipal, além do assessor do Governo do Ceará, Artur Bruno.