Cumbuco é a única praia do Ceará a receber chancela ambiental Bandeira Azul

A Praia do Cumbuco, localizada em Caucaia, recebeu a chancela do programa Bandeira Azul, projeto internacional que atesta boas práticas ambientais na gestão de praias urbanas e marinas. Das 29 praias e onze marinas do Brasil premiadas no período 2022/2023, Caucaia é a única cidade do Ceará a receber a honraria.

O hasteamento da Bandeira Azul ocorreu nesse sábado, 26, com presença do prefeito de Caucaia Vitor Valim (Pros); do secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema), Artur Bruno; da secretária de Turismo e Cultura (Setcult) de Caucaia, Yrwana Albuquerque; do presidente do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac), Leandro Araújo; e da coordenadora Nacional do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi.

“Essa certificação é fruto de muitas ações. Essas ações, algumas delas feitas em parceria com o Governo do Ceará, são de fundamental importância para a consolidação da sustentabilidade no nosso litoral. Isso tudo vai refletir na economia do município, turismo e muito mais emprego para o caucaiense", discursou o prefeito, que aproveitou para destacar a importância da parceria com o turismo sustentável.

A certificação Bandeira Azul é válida até novembro de 2023. Para manter o selo, a praia do Cumbuco precisa continuar a atender aos critérios do programa. São eles: gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança, serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser mantidos e comprovados anualmente.

