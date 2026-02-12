Alece aprova apoio a traslado de cearenses mortos no Exterior

Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) esvaziado mesmo em dia de votação de projetos do governo / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Pré-carnaval, cerca de 10h30min desta quinta-feira, 12, menos de dez deputados estaduais estavam presentes no Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). A maioria eram de parlamentares da oposição. Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) usou a tribuna para criticar o Carnaval, Almie Bié (PP) e Nizo Costa (PT) falaram sobre obras do governo. Os três deixaram o local logo após as falas. Com mais de uma hora e meia de sessão, foram lidos projetos enviados pelo Poder Executivo. Um institui a Política Estadual de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos e cria o Selo Doador de Alimentos do Ceará, outro prevê a criação do Fundo Penitenciário, e por fim, a instalação do Programa Estadual de Apoio Humanitário ao Traslado e Sepultamento Digno de Cearense Vitimados no Exterior, que dará apoio para o transporte dos corpos de pessoas que morrerem fora do País. Todos tramitaram em regime de urgência.