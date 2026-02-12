Fortaleza: Câmara aprova reajuste dos servidores; veja índice

Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o reajuste salarial de 4,76% aos servidores públicos municipais / Crédito: Marcelo Bloc / O POVO

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram, nesta quinta-feira, 12, o reajuste salarial de 4,76% aos servidores públicos municipais. A mensagem foi enviada para apreciação, em regime de urgência, pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). O novo índice é retroativo a 1º de janeiro deste ano. O reajuste ocorre após negociações entre a Prefeitura de Fortaleza e sindicatos do funcionalismo público. Inicialmente, a gestão municipal manteve a proposta de 4,26%, porém, os servidores rejeitaram o índice e aprovaram, em assembleia realizada na última terça-feira, 10, uma contraproposta de 5,26%.

A Prefeitura apresentou uma nova proposta de 4,76%, que foi aprovada pela categoria após nova assembleia geral, realizada na sede do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) na quarta-feira, 11. O índice será sobre o vencimento base das categorias do serviço público municipal que ainda não tiveram reajuste neste ano e é retroativo a 1º de janeiro. De acordo com a Câmara, a medida será aplicada ao vencimento-base dos servidores, às verbas de representação de cargos comissionados e à remuneração de profissionais contratados temporariamente. Gratificações fixadas em valor nominal e complementações salariais determinadas pela Justiça, não vinculadas ao salário-mínimo, também entram na atualização.

Acordo sobre anuênios Além do aumento no índice, o prefeito Evandro Leitão comprometeu-se a assinar o acordo judicial para iniciar o pagamento de anuênios atrasados, considerado um ponto crucial para a negociação pelas categorias. O petista informou que deve começar os pagamentos a partir do segundo semestre de 2026. Conforme publicado pelo O POVO na última quarta, a proposta aceita é considerada “distante” do que a categoria julga ideal. Porém, o secretário geral do Sindifort, Augusto Monteiro, destacou que o avanço só foi possível “graças a mobilização e a pressão dos servidores”. Segundo Monteiro, pesou a favor o compromisso do prefeito em assinar o acordo dos anuênios, que beneficiará mais de 7,5 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.