Deputado cearense é a favor de proibir o Carnaval

Deputado Apóstolo Luiz Henrique é pastor evangélico / Crédito: Paulo Rocha/Alece

Durante a sessão plenária desta quinta-feira, 12, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) afirmou que, se pudesse, proibiria o Carnaval. Para ele, a festa agrada quem não conhece a "alegria em Deus", fazendo com que pessoas "se embriaguem, se entorpeçam e se prostituam". O parlamentar iniciou o discurso no primeiro expediente lembrando do projeto de lei que proibiu o Carnaval no Ceará durante o período da pandemia de Covid-19. Sobre proibir o Carnaval deste ano, o deputado confessou: "Sendo bem sincero, se eu pudesse, eu proibia".

Deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) afirma na Assembleia Legislativa que, se pudesse, proibiria o Carnaval.



Para ele, festa agrada quem não conhece a "alegria em Deus", fazendo com que pessoas "se embriaguem, se entorpeçam e se prostituam" pic.twitter.com/Y4xo0NAbrB

— O POVO (@opovo) February 12, 2026 Prejuízos aos municípios Luiz Henrique entende que os festejos trazem prejuízo aos municípios. "Não é a festa em si, é o álcool, é a droga, é a prostituição". Ele lamentou que os prefeitos preferem utilizar o dinheiro para "agradar pessoas que ainda não conheceram alegria em Deus e fazer com que essas pessoas se embriaguem, se entorpeçam, se prostituam". "São casamentos acabados, são jovens nas drogas, são jovens no alcoolismo. Eu sou pastor, eu não posso deixar de ser pastor aqui dentro. E eu venho mais uma vez chamar atenção das prefeituras, dos prefeitos. A prioridade do dinheiro público é para isso?", questionou.

Leia mais Prefeita de Groaíras diz ser contra concursos públicos: "Tira vaga de uma pessoa da cidade" Sobre o assunto Prefeita de Groaíras diz ser contra concursos públicos: "Tira vaga de uma pessoa da cidade" O parlamentar argumentou ainda que as festas geram péssimo impacto na segurança pública dos municípios. "Grandes carnavais em cidades pequenas frequentemente resultam em aumento de furtos, roubos, vandalismo e violência sem que haja estrutura policial suficiente para conter essa violência", afirmou. Para ele, após a festa resta o prejuízo dos comerciantes com seus comércios arrombados, cidadãos lesados e famílias inseguras. O deputado também citou gastos exorbitantes com cachês dos artistas, além de bens públicos que ficam danificados devido a eventos de grande porte.