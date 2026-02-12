Vereadores do PSD criticam Elmano e apoiam Ciro Gomes

Em sessão na Câmara Municipal de Caucaia nessa terça-feira, 10, vereadores do PSD criticaram a gestão do governador Elmano de Freitas / Crédito: Lorena Frota / Especial para O POVO

Dois vereadores de Caucaia filiados ao PSD, partido que integra a base do governador Elmano de Freitas (PT) no Ceará, criticaram a gestão do petista e sinalizaram apoio ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa eleitoral deste ano. Os comentários foram feitos durante sessão na Câmara Municipal de Caucaia, na última terça-feira, 10. Durante a sessão, o vereador e vice-presidente da Câmara, J. Wellington (PSD), iniciou a fala criticando o envio de recursos da gestão estadual ao município. Ele comparou os valores destinados à Caucaia no mandato do ex-prefeito Vitor Valim (PSB) e no primeiro ano de gestão do atual prefeito, Naumi Amorim (PSD).

“Queria que esse governador do Ceará ajudasse nosso Município da mesma forma que ele ajudou na gestão do Vitor (Valim), o ex-prefeito. Eu só quero que ele equipare valores para que o nosso município possa ter estradas, o restante do mercado das Malvinas, e o que está faltando”, iniciou. Em seguida, o parlamentar se declarou "antipetista" e disse que não votaria em Elmano. “Se ele mandar e ajudar o nosso município, eu venho aqui à tribuna ou a esse microfone e vou parabenizar e agradecer. Não voto nele de maneira alguma. Minha posição, se for Ciro, eu voto Ciro. Eu sou antipetista, não voto PT, mas se ele fizer pelo meu município, pelo nosso município que tanto sofre, eu vou parabenizar”, continuou.

Em outro momento da sessão, o vereador Mersinho Gonçalves (PSD) também criticou Elmano. O vereador Thiago Conrado (Republicanos) elogiou uma sugestão feita por Marsinho ao Governo do Estado para a construção de uma escola de Ensino Médio no bairro Potira II. “Tem que parabenizar ele (Elmano) se fizer. Como eu sei que ele não vai fazer, porque vai perder a eleição, quem vai fazer é o meu futuro governador Ciro Gomes. Aí, eu tenho certeza, mas eu já quero deixar encaminhada essa indicação”, falou. Mersinho aproveitou o tempo para falar do evento realizado por Ciro, em Juazeiro do Norte, onde recebeu a Comenda do Mérito Legislativo no último sábado, 7. O vereador considerou o ato como “extremamente importante” e falou sobre a expectativa de que o tucano se lance como candidato na eleição.

Além de nomes do bloco oposicionista no Ceará, o evento em Juazeiro no último final de semana contou com a presença de nomes do PT e do PSB, sigla aliada a Elmano no Estado. As participações geraram reação nos respectivos partidos, que farão a abertura de processos disciplinares contra os filiados. O que disse o presidente do PSD Ceará O POVO entrou em contato com o presidente do PSD Ceará e secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho, na noite desta quarta-feira, 11, para ouvi-lo sobre os comentários dos vereadores da sigla. Em resposta, nesta quinta-feira, 12, o dirigente partidário declarou:

"A disputa local entre PSD e PT nas eleições municipais e que ainda se estende para eleições de deputados estaduais e federais em Caucaia gera esse tipo reações na base. O PSD tem demonstrado nas eleições que é um dos partidos que mais engaja seus militantes nas eleições, o que, seguramente, ocorrerá nessa eleição de 2026". PSD na base do Governo Apesar do PSD ter se consolidado como um dos principais aliados do PT no Ceará, ao lado do PSB, a presença do partido na chapa majoritária neste ano ainda está sendo discutida. Domingos Filho adiou a discussão sobre o assunto, mas considerou “razoável” o partido pleitear uma das vagas na chapa da base do governo. A sigla também já sinalizou o interesse de integrar a chapa majoritária na eleição deste ano e, no ano passado, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, pediu para o PSD ocupar espaços majoritários.