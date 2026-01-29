Gestão João Campos acusa governo Lyra de espionagem; entenda

Raquel Lyra e João Campos devem ser adversários na disputa pelo Governo de Pernambuco nas próximas eleições / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - Aurélio Alves/ O POVO

O noticiário político de Pernambuco ganhou destaque nacional após a divulgação de que a Polícia Civil (PC) do Estado teria realizado um monitoramento sobre a rotina de um secretário da Prefeitura do Recife, episódio que acabou se transformando em um intenso embate político entre o prefeito da capital, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSD). O alvo da ação foi Gustavo Queiroz Monteiro, secretário municipal de Articulação Política e Social e um dos auxiliares mais próximos de João Campos. As informações vieram a público por meio da imprensa, que revelou detalhes de uma investigação preliminar entre agosto e outubro de 2025.

O monitoramento teria tido início após uma denúncia anônima que apontava supostas irregularidades envolvendo o uso de um veículo oficial da frota municipal e a suspeita de pagamento de propina em contratos públicos. A partir disso, investigadores passaram a acompanhar a rotina de Gustavo e do irmão dele, Eduardo Monteiro, que também atua na gestão municipal.

A ampla repercussão política se deve ao fato de que Raquel Lyra e João Campos devem disputar o governo de Pernambuco em outubro. Como funcionou o monitoramento De acordo com reportagens, delegados e agentes da Polícia Civil criaram um grupo de mensagens no WhatsApp intitulado "Nova Missão", no qual eram compartilhadas fotos, horários e descrições sobre os deslocamentos do secretário. As mensagens mostram relatos detalhados da movimentação do veículo utilizado por Monteiro, inclusive entradas e saídas da Prefeitura.

Campos questionou a legalidade da atuação policial, sobretudo pela ausência de ordem judicial para o rastreamento do veículo, e afirmou que a conduta representa um “arroubo autoritário”. O prefeito também anunciou que pretende acionar a Justiça para responsabilizar os envolvidos e afirmou que “não vale tudo para disputar uma eleição”. Parlamentares e líderes políticos aliados do prefeito reforçaram o discurso, apontando que a atuação da Polícia Civil extrapolou os limites legais e institucionais.