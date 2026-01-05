Nomeação gera pedido de impeachment de João Campos; entenda

João Campos é prefeito de Recife e presidente nacional do PSB / Crédito: Rodolfo Loepert/Reprodução/Instagram

O prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB), tornou-se alvo de um pedido de impeachment protocolado pelo vereador Eduardo Moura (Novo), após a repercussão de uma nomeação considerada irregular para o cargo de procurador do município. O parlamentar sustenta que o chefe do Executivo cometeu crime de responsabilidade e infração político-administrativa ao permitir o que classificou como “furada de fila” em um concurso.

Segundo o vereador Eduardo Moura, o descumprimento do edital — que tem força normativa — viola princípios da probidade administrativa e dispositivos da Lei Orgânica do Município, da Lei de Improbidade Administrativa e do Código Penal. O vereador também aponta possível conflito de interesses. Lucas é filho de Maria Nilda Silva, procuradora do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e de Rildo Vieira da Silva, juiz titular de uma vara responsável por investigar crimes contra a administração pública e denúncias envolvendo prefeitos. Reação da Prefeitura Diante da repercussão do caso e da pressão de entidades como a Associação dos Procuradores do Município do Recife (APMR), a gestão municipal recuou e anulou a nomeação em 31 de dezembro de 2025, convocando o candidato originalmente classificado.