João Campos vence governadora em pesquisa para governo de PE

João Campos (PSB), prefeito do Recife / Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

João Campos, prefeito de Recife, aparece com 55,3% das intenções de voto a governador do Pernambuco, enquanto Raquel Lyra, ocupante do cargo, tem 24,4%. Os números são de pesquisa do Instituto Opinião, divulgado pelo Blog do Magno. A menos de um ano para a eleição, Campos poderia vencer no primeiro turno. Outros candidatos também foram citados na pesquisa: o deputado federal Coronel Meira (PL) registra 1,9%; Eduardo Moura (Novo) aparece com 1,5% e Ivan Moraes (Psol) detém 0,7%. Votos brancos ou nulos representaram 8,2% e outros 8% não conseguiram decidir.

Sobre a rejeição, o levantamento aponta que 27,5% dos eleitores não votariam em Lyra "de jeito nenhum", enquanto 10,2% afirmam o mesmo sobre Campos. João leva a liderança de pontos para além da capital, incluindo Agreste, a principal base de votos da governadora. Na Região Metropolitana do Recife, o prefeito obtém 61,3% ante 15,7% da governadora. A Zona da Mata apresenta os percentuais de 57,2% a 29,5%; o Sertão aponta 51,6% a 29,3% e o Agreste levanta 48,3% a 32,9%, todas as regiões com vantagem de Campos. Ele também lidera entre jovens de 16 a 24 anos, com porcentagem de 57,2%; entre aqueles com escolaridade até o no ensino fundamental,com 57,3%, e os de renda familiar de até dois salários mínimos, com 56,9%. Ele é ainda o preferido entre 58,2% das mulheres e 52,9% dos homens.