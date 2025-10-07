Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Campos vence governadora em pesquisa para governo de PE

Pesquisa para governador de Pernambuco mostra João Campos com 55,3%

Prefeito está 31 pontos à frente de atual governadora
Atualizado às Autor Bruno Vasconcelos
João Campos, prefeito de Recife, aparece com 55,3% das intenções de voto a governador do Pernambuco, enquanto Raquel Lyra, ocupante do cargo, tem 24,4%. Os números são de pesquisa do Instituto Opinião, divulgado pelo Blog do Magno.

A menos de um ano para a eleição, Campos poderia vencer no primeiro turno. Outros candidatos também foram citados na pesquisa: o deputado federal Coronel Meira (PL) registra 1,9%; Eduardo Moura (Novo) aparece com 1,5% e Ivan Moraes (Psol) detém 0,7%. Votos brancos ou nulos representaram 8,2% e outros 8% não conseguiram decidir.

Sobre a rejeição, o levantamento aponta que 27,5% dos eleitores não votariam em Lyra "de jeito nenhum", enquanto 10,2% afirmam o mesmo sobre Campos.

João leva a liderança de pontos para além da capital, incluindo Agreste, a principal base de votos da governadora. Na Região Metropolitana do Recife, o prefeito obtém 61,3% ante 15,7% da governadora. A Zona da Mata apresenta os percentuais de 57,2% a 29,5%; o Sertão aponta 51,6% a 29,3% e o Agreste levanta 48,3% a 32,9%, todas as regiões com vantagem de Campos.

Ele também lidera entre jovens de 16 a 24 anos, com porcentagem de 57,2%; entre aqueles com escolaridade até o no ensino fundamental,com 57,3%, e os de renda familiar de até dois salários mínimos, com 56,9%.

Ele é ainda o preferido entre 58,2% das mulheres e 52,9% dos homens.

Lyra apresenta maior aprovação com público dos seguintes dados: renda entre cinco e dez salários mínimos com 28%, graduados no ensino superior, tendo 27,5% e idade entre 35 e 44 anos, apresentando 26,2%. A governadora alcança 26,8% entre homens e 22,3% entre as mulheres.

O Instituto Opinião realizou a pesquisa entre 30 de setembro e 3 de outubro, entrevistando 2,000 pessoas em 80 municípios pernambucanos. Os resultados têm uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com confiança de 95,5%.

