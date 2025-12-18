Atlas: Raquel Lyra tem a menor aprovação entre governadores do NE

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Instituto Atlas/Intel lançou, na quarta-feira, 17, o Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025, com índices que mostram o desempenho dos gestores estaduais, a partir de entrevistas feitas com as populações de todas as unidades federativas. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com desaprovação em alta e uma avaliação de gestão considerada pela maioria como regular. Entre os 27 governadores brasileiros, a pernambucana figurou na 25ª posição (veja mais abaixo).

Gênero e idade A desaprovação da governadora é maior entre as mulheres (64,2%) se comparado aos homens (44,4%). Além disso, o índice é maior entre pessoas com idade entre 60 e 100 anos (64,6%); seguido por pessoas de 35 a 44 anos de idade, com desaprovação de 64,1% entre essa faixa etária. Já o índice de aprovação é maior entre os homens (41,3%) do que entre as mulheres (25,7%). A porcentagem é maior entre os mais jovens, atingindo 45,8% de aprovação entre pessoas de 16 a 24 anos e 41,9% entre a população com idades de 25 a 34 anos.

Religião, renda e cenário nacional No recorte da religião, a desaprovação de Lyra é maior entre os entrevistados que responderam ser adeptos de “outra religião” (63,9%) e entre agnósticos e ateus (61,1%). Já a aprovação registrada foi maior entre evangélicos (39,1%) e católicos (32,7%). No recorte de renda familiar, a desaprovação de Lyra é maior entre aqueles com renda de R$ 3 mil a R$ 5 mil (63,2%); A aprovação é mais alta entre os entrevistados que apontaram ter rendas de R$ 2 mil a R$ 3 mil (38%). Além disso, entre aqueles que desaprovam a gestão da governadora, 68,1% votaram em Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais em 2022; outros 35,6% disseram ter votado em Jair Bolsonaro (PL); Entre aqueles que aprovam o governo Lyra, 20,4% disseram ter votado em Lula; 52,1% afirmaram voto em Bolsonaro.

Na avaliação do governo, Lyra aparece na 23ª posição: 17% dos entrevistados avaliaram a gestão como ótima/boa; 47% como regular; 36% como ruim/péssimo e 1% não soube. Áreas do governo A pesquisa também traz o índice de desempenho da gestão em diferentes áreas de governo.