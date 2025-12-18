Atlas: Raquel Lyra tem a menor aprovação entre governadores do NE

Atlas: Raquel Lyra tem a menor aprovação entre governadores do Nordeste e a terceira pior do PaísPesquisa divulgou o Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025, com índices que mostram o desempenho dos gestores estaduais
O Instituto Atlas/Intel lançou, na quarta-feira, 17, o Ranking dos Governadores Brasileiros em 2025, com índices que mostram o desempenho dos gestores estaduais, a partir de entrevistas feitas com as populações de todas as unidades federativas.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com desaprovação em alta e uma avaliação de gestão considerada pela maioria como regular. Entre os 27 governadores brasileiros, a pernambucana figurou na 25ª posição (veja mais abaixo).
Ao todo, o levantamento entrevistou 200.980 pessoas em todo o País por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 6 de outubro e 5 de dezembro; o nível de confiança é de 95%. Em Pernambuco, a amostra do levantamento foi de 8.639 pessoas.
Em relação à aprovação, a governadora Raquel Lyra aparece na 25ª posição entre os 27 governadores, com 55% de desaprovação, 33% de aprovação e 12% responderam que não sabem.
Gênero e idade
A desaprovação da governadora é maior entre as mulheres (64,2%) se comparado aos homens (44,4%).
Além disso, o índice é maior entre pessoas com idade entre 60 e 100 anos (64,6%); seguido por pessoas de 35 a 44 anos de idade, com desaprovação de 64,1% entre essa faixa etária.
Já o índice de aprovação é maior entre os homens (41,3%) do que entre as mulheres (25,7%). A porcentagem é maior entre os mais jovens, atingindo 45,8% de aprovação entre pessoas de 16 a 24 anos e 41,9% entre a população com idades de 25 a 34 anos.
Religião, renda e cenário nacional
No recorte da religião, a desaprovação de Lyra é maior entre os entrevistados que responderam ser adeptos de “outra religião” (63,9%) e entre agnósticos e ateus (61,1%). Já a aprovação registrada foi maior entre evangélicos (39,1%) e católicos (32,7%).
No recorte de renda familiar, a desaprovação de Lyra é maior entre aqueles com renda de R$ 3 mil a R$ 5 mil (63,2%); A aprovação é mais alta entre os entrevistados que apontaram ter rendas de R$ 2 mil a R$ 3 mil (38%).
Além disso, entre aqueles que desaprovam a gestão da governadora, 68,1% votaram em Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais em 2022; outros 35,6% disseram ter votado em Jair Bolsonaro (PL); Entre aqueles que aprovam o governo Lyra, 20,4% disseram ter votado em Lula; 52,1% afirmaram voto em Bolsonaro.
Na avaliação do governo, Lyra aparece na 23ª posição: 17% dos entrevistados avaliaram a gestão como ótima/boa; 47% como regular; 36% como ruim/péssimo e 1% não soube.
Áreas do governo
A pesquisa também traz o índice de desempenho da gestão em diferentes áreas de governo.
Na segurança pública:
- 57% dos respondentes consideraram o desempenho ruim/péssimo;
- 24% ótimo/bom
- 20% regular.
Na educação:
- 51% consideraram ruim/péssimo
- 26% ótimo/bom
- 23% regular
Na saúde:
- 58% avaliaram como ruim/péssimo
- 21% ótimo/bom
- 20% regular.
Em combate à pobreza:
- 62% responderam ruim/péssimo
- 20% ótimo/bom
- 18% consideraram regular.
Outras áreas abordadas pelo levantamento também incluem infraestrutura, transparência e combate à corrupção, responsabilidade fiscal, turismo, cultura e eventos, transporte público, obras públicas, meio ambiente, agricultura, moradia, urbanização e saneamento. Em todas as áreas, a governadora apresentou porcentagem elevada para o índice “ruim/péssimo”.
No índice de imagem pública, Lyra registrou 32%; com 36% de carisma, 32% de competência, 28% na área de compromisso com o povo, 31% de liderança e 32% de firmeza. Anteriormente no PSDB, a atual governadora foi eleita em 2024 com 58,8% dos votos contra a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade), que registrou 41,1%.
Em 2026, Lyra deverá tentar a reeleição ao cargo, com a possibilidade de disputar contra João Campos (PSB), atual prefeito de Recife e que vem liderando algumas pesquisas eleitorais.