João Campos tem 55% na disputa por Pernambuco, aponta Genial/Quaest; Raquel Lyra tem 24%

O ex-ministro Gilson Machado (PL) soma 6%, enquanto o empresário Eduardo Moura (Novo) tem 4%. Outros 4% dos entrevistados estão indecisos e 7% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera a disputa pelo governo de Pernambuco em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22. Ele aparece com 55% das intenções de voto, seguido pela governadora Raquel Lyra (PSD), com 24%.

A pesquisa ouviu 1,1 mil eleitores de 13 a 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Gestão Raquel Lyra é aprovada por 51%

A gestão de Raquel Lyra é aprovada por 51% e reprovada por 45%. A educação aparece como área mais bem avaliada, com 55% de menções positivas, 28% regulares e 17% negativas. Já a segurança pública tem o pior desempenho: 38% consideram a área negativa, 32% positiva e 30% regular.

Quando questionados se a governadora merece reeleição, 54% responderam que não, contra 43% que disseram que sim.