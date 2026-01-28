Achados restos mortais de padre que inspirou nome de Camilo

Nome de Camilo Santana foi inspirado em Camilo Torres Restrepo / Crédito: Fábio Lima/Acervo bibliotecadigital.univalle.edu.co

Os restos mortais do padre colombiano Camilo Torres Restrepo — que inspirou o nome do ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT) — foram localizados na Colômbia quase seis décadas após o desaparecimento. A identificação encerra um dos episódios mais emblemáticos da história política e religiosa do país e reacende debate sobre memória, verdade e reparação no contexto do conflito armado colombiano.

Quem foi o religioso Camilo Torres Restrepo foi uma das figuras mais conhecidas do cristianismo progressista na América Latina.

Sacerdote católico e sociólogo, ele teve papel central na fundação da primeira Faculdade de Sociologia da América Latina, na Universidade Nacional da Colômbia, onde defendeu a necessidade de engajamento político direto no enfrentamento das desigualdades sociais. Na década de 1960, o padre rompeu com a atuação exclusivamente pastoral e ingressou no Exército de Libertação Nacional (ELN), grupo guerrilheiro de inspiração marxista. Em 1966, aos 37 anos, Camilo Torres morreu no primeiro confronto com o Exército colombiano. Desde então, o local de sepultamento de seu corpo foi mantido sob sigilo por autoridades militares, e seus restos mortais permaneceram desaparecidos por quase 60 anos.

A recente localização foi confirmada por órgãos oficiais colombianos e repercutiu na imprensa do país e da América Latina. Segundo as informações divulgadas, os restos mortais de Camilo Torres serão levados para um mausoléu construído em sua memória na Universidade Nacional da Colômbia, instituição onde desenvolveu parte de sua trajetória acadêmica e política. O que disse Camilo Santana A notícia também foi comentada pelo ministro brasileiro Camilo Santana, que lembrou ter recebido o nome em homenagem ao padre colombiano. Em publicação nas redes sociais, o ministro afirmou que a descoberta representa um resgate histórico e destacou a atuação de Camilo Torres na defesa da justiça social.