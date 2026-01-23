De saída do PDT, PP Cell se une a André e Nikolas em caminhada

De saída do PDT, vereador PP Cell viaja para caminhada contra prisão de BolsonaroVereador de Fortaleza deve se filiar ao PL para concorrer em outubro. Outros parlamentares do partido também viajaram rumo ao ato encabeçado por Nikolas Ferreira
O vereador de Fortaleza PP Cell, que está de saída do PDT, comunicou que participará da caminhada de 240 quilômetros em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado nesta semana, ele informa que irá ao ato, de carro, e convida os seguidores a se unirem aos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE).
O parlamentar classificou o movimento como um “sacrifício válido” pela paz, liberdade e justiça do Brasil. Na tarde da última quinta-feira, 22, PP Cell informou que já estava nas estradas da Bahia, rumo ao local onde aliados realizam a caminhada. O percurso é da cidade de Paracatu (MG) até Brasília e ocorre pela BR-040.
“É muito longe e longa a viagem, mas vai valer a pena. Muito feliz de poder participar deste movimento. Convido a você que domingo esteja lá em Brasília, na Praça do Cruzeiro à partir do meio-dia. Acredito que amanhã nós chegaremos à caminhada, e iremos caminhar esses últimos quilômetros do lado do Nikolas e André”, disse PP Cell.
No início desta semana, a executiva do PDT Fortaleza aprovou a expulsão do vereador. A votação final da representação ocorrerá no dia 23 de fevereiro, em reunião do diretório municipal. O vereador é parte da oposição ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Ele é esperado no PL, onde é cotado para ser candidato a deputado federal nas eleições de outubro.
Outros nomes do CE na caminhada
Outro vereador da Capital, Inspetor Alberto (PL) tomou a mesma iniciativa de viajar para protestar. Além de convidar os seguidores a se unirem ao movimento, Alberto pediu a revogação da prisão de Bolsonaro, que segundo ele, é ilegal e injusta, pois o ex-presidente “tem o direito de ser liberto”. O vereador de Caucaia, Tancredo (PL), também viajou para participar do ato.
O deputado estadual Carmelo Neto (PL-CE) também viajou de carro para encontrar os aliados na caminhada. Em vídeo, Carmelo aparece colocando suprimentos em um carro com a esposa, a vereadora de Fortaleza Bella Carmelo (PL). Ele considera o ato "uma marcha histórica" que representa um "pontapé inicial de uma chama que está acesa de novo".