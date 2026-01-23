De saída do PDT, PP Cell se une a André e Nikolas em caminhada

￼VEREADOR PP Cell / Crédito: Érika Fonseca/Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador de Fortaleza PP Cell, que está de saída do PDT, comunicou que participará da caminhada de 240 quilômetros em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado nesta semana, ele informa que irá ao ato, de carro, e convida os seguidores a se unirem aos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE). O parlamentar classificou o movimento como um “sacrifício válido” pela paz, liberdade e justiça do Brasil. Na tarde da última quinta-feira, 22, PP Cell informou que já estava nas estradas da Bahia, rumo ao local onde aliados realizam a caminhada. O percurso é da cidade de Paracatu (MG) até Brasília e ocorre pela BR-040.

“É muito longe e longa a viagem, mas vai valer a pena. Muito feliz de poder participar deste movimento. Convido a você que domingo esteja lá em Brasília, na Praça do Cruzeiro à partir do meio-dia. Acredito que amanhã nós chegaremos à caminhada, e iremos caminhar esses últimos quilômetros do lado do Nikolas e André”, disse PP Cell.