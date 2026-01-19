Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Executiva do PDT Fortaleza decide expulsar vereador PP Cell

Executiva do PDT Fortaleza decide pela expulsão do vereador PP Cell; entenda próximos passos

PP Cell deve migrar para o Partido Liberal (PL) e concorrer a deputado federal nas eleições de 2026
A executiva do PDT Fortaleza aprovou nesta segunda-feira, 19, a expulsão do vereador PP Cell. A votação final da representação ocorrerá no dia 23 de fevereiro, em reunião do diretório municipal.

As informações foram confirmadas ao O POVO pelo presidente do diretório municipal, Iraguassú Filho (PDT).

"O processo de defesa, do contraditório, já foi todo exaurido. No diretório municipal, cabe uma última defesa em forma de sustentação oral", detalhou o dirigente partidário. 

PP Cell é o único da bancada do partido na Câmara Municipal (CMFor) alinhado a bolsonaristas que fazem oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT). Fora do PDT, ele deve migrar para o Partido Liberal (PL).

No início deste janeiro, o Conselho de Ética Municipal do partido aprovou parecer pela expulsão. Já a representação foi feita pelo vereador Adail Júnior, 1° vice-presidente da sigla.

O pedido decorre de divergências de PP Cell e demais vereadores da bancada pedetista nas votações no Legislativo municipal.

Entenda caso de PP Cell

A expulsão de PP Cell acaba por liberá-lo para concorrer pelo PL nas eleições de 2026, nas quais ele pretende se viabilizar candidato a deputado federal. Além disso, facilita a organização do PDT para formação das chapas proporcionais.

Quando o Conselho de Ética Municipal do partido foi acionado para deliberar sobre o caso, o parlamentar alvo do pedido de expulsão disse não se tratar do que ele queria e que poderia levar o caso à Justiça

Procurado pela reportagem nesta segunda, PP Cell informou que consultaria sua equipe jurídica. "A tendência é que a gente recorra, daí, esperar para ver", relatou. 

Reposicionamento do PDT

Após a saída de Roberto Cláudio (União Brasil) e Ciro Gomes (PSDB) dos quadros do trabalhismo, o PDT se reposicionou na base dos governos estadual e municipal. Com isso, parlamentares oposicionistas como PP Cell passaram a vislumbrar a saída do partido.

Na Câmara Municipal, ele é o único da bancada pedetista nesta situação. Já na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), os deputados Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho devem migrar para o PL e para o União Brasil quando a legislação eleitoral permitir.

