Carmelo viaja para se juntar a Nikolas em caminhada pró-Bolsonaro

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) deve se unir a caminhada contra prisão de Bolsonaro / Crédito: reprodução via Instagram / @carmeloneto

O deputado estadual Carmelo Neto (PL-CE) anunciou na manhã desta quarta-feira, 21, que irá se juntar ao grupo que realiza uma "caminhada pela liberdade e justiça", organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O protesto foi iniciado no município de Paracatu, em Minas Gerais, e será finalizado no domingo, 25, em Brasília. A caminhada tem previsão de percorrer 240 quilômetros. O deputado federal André Fernandes, presidente do PL Ceará, já se uniu ao movimento encabeçado por Nikolas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado aparece ao lado da esposa, a vereadora de Fortaleza Bella Carmelo (PL), colocando itens em um carro, como água e alimentos para utilizar no trajeto: "Estamos saindo do Ceará de carro para Brasília para encontrar os guerreiros que estão na caminhada pela nossa liberdade. Querem nos matar vivos, mas não vão nos calar. Nikolas reacendeu essa chama. Dia 25, todo mundo nas ruas de Brasília", disse.

"Gente do Brasil inteiro está indo a Brasília lutar por liberdade, pelos presos políticos do 8 de janeiro e por Jair Bolsonaro. Essa caminhada não é uma bala de prata, mas é um pontapé inicial e um momento histórico. É o símbolo de uma luta que a gente já trava há muito tempo, mas que agora ganha ainda mais força, porque as imagens da caminhada estão com repercussão", diz. Ele acrescenta que o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, é "perseguido" no Brasil. "Jair Bolsonaro deveria estar como pré-candidato a essa altura do campeonato e, obviamente, se tornaria candidato. A expectativa era de que ele, com certeza, seria eleito presidente da República na eleição desse ano". Além de preso, Bolsonaro está inelegível e não poderia ser candidato a cargos eletivos nas eleições de 2026.

Vereador de Caucaia deve se unir ao ato O vereador de Caucaia, Tancredo dos Santos (PL), também informou nas redes sociais que deve se unir ao protesto. Ao O POVO, ele que confirmou que segue em direção ao local em carro particular, com recursos próprios, e que entrou em contato com o deputado federal André Fernandes (PL) para organização de um ponto de encontro. Quer receber as últimas notícias de política pelo Whatsapp? Entre no canal Política do O POVO "A minha visão sobre esse ato é clara: mostrar o quanto somos a favor da democracia. Precisamos unir forças para libertar os presos políticos do 8 de janeiro. Há muita gente inocente presa", diz Tancredo, que também negou o envolvimento de Bolsonaro em um projeto de trama golpista. André Fernandes já participa do protesto O deputado federal cearense, André Fernandes (PL-CE), também se juntou à caminhada na última segunda-feira, 19. O deputado publicou um vídeo nas redes sociais informando sua participação.