AO VIVO: Caminhada de Nikolas pode travar avanço de prisão domiciliar de Bolsonaro

AO VIVO: Caminhada de Nikolas pode travar avanço de prisão domiciliar de BolsonaroSegundo a revista Veja, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) consideram que conceder a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro seria "ceder para a pressão política do bolnarismo"
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 22, repercute o possível travamento de decisões entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-presidente preso, Jair Bolsonaro, após "Caminhada pela liberdade e justiça", organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL).
Segundo apuração da revista Veja, ministros do STF consideram que conceder a prisão domiciliar do ex-presidente seria "ceder para a pressão política do bolsonarismo".
O texto publicado pelo jornalista político Robson Bonin aponta que, depois de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas "abrirem um canal de diálogo com o STF capaz de abreviar a permanência de Jair Bolsonaro na prisão", a marcha de Nikolas teria "mudado o cenário de boa vontade" da Corte.
"As condições de saúde do capitão, seu silêncio na prisão — indicativo de bom comportamento — e o tempo já cumprido em regime fechado haviam criado condições para uma possível transferência para o regime fechado haviam criado condições para uma possível transferência para o regime domiciliar, na avaliação de ministros do STF ouvidos pelo Radar", escreveu.
Segundo o jornalista, um dos ministros, em conversa, havia ironizado a situação: “Com aliados desse nível, Bolsonaro não precisa de inimigos”.
Ele considera que transferir o regime de prisão de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, para cumprimento domiciliar neste momento forteleceria o discursos bolsonarista: "Pela lógica reinante no STF, colocar Bolsonaro em casa agora seria dar a Nikolas Ferreira o discurso de que conseguiu acuar a Corte a ponto de colocar o ex-presidente na domiciliar".
Assista
Acompanhe
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente