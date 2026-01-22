AO VIVO: Caminhada de Nikolas pode travar avanço de prisão domiciliar de Bolsonaro

Caminhada organizada por Nikolas Ferreira pode travar prisão domiciliar de Bolsonaro / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 22, repercute o possível travamento de decisões entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-presidente preso, Jair Bolsonaro, após "Caminhada pela liberdade e justiça", organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Segundo apuração da revista Veja, ministros do STF consideram que conceder a prisão domiciliar do ex-presidente seria "ceder para a pressão política do bolsonarismo".

O texto publicado pelo jornalista político Robson Bonin aponta que, depois de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas "abrirem um canal de diálogo com o STF capaz de abreviar a permanência de Jair Bolsonaro na prisão", a marcha de Nikolas teria "mudado o cenário de boa vontade" da Corte. "As condições de saúde do capitão, seu silêncio na prisão — indicativo de bom comportamento — e o tempo já cumprido em regime fechado haviam criado condições para uma possível transferência para o regime fechado haviam criado condições para uma possível transferência para o regime domiciliar, na avaliação de ministros do STF ouvidos pelo Radar", escreveu. Segundo o jornalista, um dos ministros, em conversa, havia ironizado a situação: “Com aliados desse nível, Bolsonaro não precisa de inimigos”.