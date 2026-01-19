André Fernandes faz caminhada em protesto à prisão de Bolsonaro

O deputado federal André Fernandes se juntou ao deputado federal Nikolas Ferreira em uma caminhada de mais de 200 quilômetros em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro / Crédito: Reprodução/Instagram @andrefernandes

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) se juntou, na tarde desta segunda-feira, 19, ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em uma caminhada de mais de 200 quilômetros em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nikolas Ferreira iniciou, nesta segunda, uma caminhada de 240 quilômetros, saindo do município de Paracatu, em Minas Gerais, em direção à Brasília. A caminhada é um protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.

Na última quinta-feira, 15, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente foi transferido da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha.