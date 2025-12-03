PDT encaminha expulsão de PPCell ao Conselho de Ética

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PDT Fortaleza aciona Conselho de Ética para expulsar PPCell; vereador avisa que irá à Justiça

Representação foi enviada pelo também vereador Adail Júnior, 1° vice-presidente da sigla, que cobra expulsão do colega por defender bandeiras diferentes das do partido
Autor Thays Maria Salles
A primeira reunião da nova Executiva do PDT Fortaleza na última terça-feira, 2, encaminhou ao Conselho de Ética Municipal a representação feita pelo vereador Adail Júnior, 1° vice-presidente da sigla, para expulsar o também vereador PPCell do partido. A informação foi antecipada pelo colunista Guilherme Gonsalves, do O POVO.

"Fizemos o encaminhamento na esperança de que o Conselho acate essa nossa representação no intuito de valorizar o partido. Acho que começa com o vereador PPCell, e aí vamos pensar também na legenda estadual, como é que vai funcionar, se realmente o pessoal vai seguir as diretrizes partidárias", disse Adail em referência aos deputados estaduais que podem deixar o PDT.

O autor da representação contou ter pedido urgência na tramitação do processo. "Se não fossem os prazos, para mim, seria resolvido até sexta-feira", comentou.

O presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, explicou que, apesar de formado, o Conselho de Ética da instância municipal ainda se reunirá para escolha do presidente e secretário. Depois será designado um relator, que emitirá um parecer sobre o caso, abrindo prazo para PPCell apresentar a defesa.  

Com isso, tem-se a votação dentro do órgão partidário. Há possibilidade de pedido de vistas, o que pode prolongar a tramitação. "O Conselho, aprovando a representação, se convoca o diretório municipal para deliberar sobre o parecer de expulsão. Se não for aprovado, ali já arquiva o processo".

"O Conselho de Ética tem sua vida própria, como é no Parlamento. Então, vamos aguardar os próximos passos", ponderou Iraguassú ao O POVO após a reunião da Executiva municipal.

PPCell diz que resolverá situação na Justiça

Procurado pela reportagem, o vereador PPCell informou que o advogado dele "está cuidando" do assunto. "Tenho grandes amigo lá [no PDT]. Não era o que eu queria, mas vamos para frente", relatou.

"Como sempre digo: eu não mudei de posicionamento e, sim, o PDT. Sempre mantive uma coerência. O PDT que resolveu apoiar o PT, mas, enfim, se eles acham que é a melhor decisão, vamos resolver na Justiça", complementou.

Após a saída de Roberto Cláudio e Ciro Gomes dos quadros do trabalhismo, o PDT se reposicionou na base dos governos estadual e municipal. Com isso, parlamentares oposicionistas como PPCell passaram a vislumbrar a saída do partido.

Na Câmara Municipal, ele é o único da bancada pedetista nesta situação. Já na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), os deputados Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho devem migrar para o PL e para o União Brasil quando a legislação eleitoral permitir.

Sobre o vereador, Iraguassú ressaltou que o partido "tem uma linha" e as próprias "bandeiras", sendo progressista e de centro esquerda. "Os posicionamentos do PPCell são da direita, conservadores, que vão de encontro ao que o partido pensa", resumiu o dirigente partidário.

