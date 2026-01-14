Elmano entende Ivo, defende aliança e lembra campanha em Sobral

Elmano afirmou que em vários municípios grupos políticos de situação e oposição estão ao lado do governo / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou ver com naturalidade a insatisfação demonstrada pelo ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), ao vê-lo ao lado de adversários políticos. O chefe do Executivo estadual disse considerar necessário dialogar com o irmão do senador Cid Gomes (PSB), mas lembrou que, na eleição municipal de 2024, deixou claro seu posicionamento ao apoiar a ex-governadora Izolda Cela (PSB) até o último dia da campanha. Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 14, Elmano avaliou ser natural que haja algum grau de insatisfação em Sobral, assim como pode ocorrer em outros municípios do Estado.

"Eu penso que nós vamos ter que dialogar com todos. Insatisfações que às vezes temos nas realidades locais, temos variadas. Em muitos municípios, nós temos a situação do prefeito nos apoiar, oposição daquele prefeito nos apoiar. Então, em Sobral é o que está acontecendo, não é?", disse. Ouça entrevista: Elmano entende insatisfação de Ivo, diz querer conversar e lembra que teve lado em Sobralhttps://t.co/GnrlXeBpL1

"Quando fiz a conversa com o deputado Moses e conversamos a possibilidade de aliança, eu fiz isso após reuniões com o senador Cid. E é assim que nós sempre tratamos muitas questões, como algumas situações eu tratei com o PT, outras eu tratei com Eunício (Oliveira, MDB), outras eu tratei com o Domingos Filho (PSD). Nós fazemos as questões de maneira dialogada. Isso pode ser com qualquer liderança nossa: se há uma insatisfação, nossa obrigação é sentar, dialogar, conversar, ouvir", explicou. Lado em Sobral Elmano voltou a destacar que demonstrou ter lado em Sobral durante a campanha municipal de 2024, quando apoiou Izolda Cela na tentativa de suceder Ivo Gomes. A ex-governadora foi derrotada por Oscar Rodrigues. "Eu estive na campanha da companheira Izolda desde a abertura da campanha. No último dia de campanha, de todas as cidades do Ceará, a campanha que eu fui foi a da companheira Izolda. Portanto, a minha participação em Sobral foi muito clara, tendo lado", relembrou.