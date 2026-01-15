Pré-candidato do Psol-CE quer mudar segurança e pauta ambiental

Jarir Pereira é professor da rede estadual e foi lançado pelo Psol como o pré-candidato do partido para a disputa pelo cargo de governador do Ceará / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

A disputa pelo Governo do Ceará começou antes mesmo do ano eleitoral, com nomes já colocados como pré-candidatos e outros que manifestaram desejo de se lançar para a disputa eleitoral. Entre os pré-candidatos apresentados está o professor Jarir Pereira, pré-candidato a governador pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol). Em dezembro de 2025, a sigla divulgou que teria candidatura própria e anunciou o representante. Jarir é professor da rede estadual, integrante da direção do sindicato APEOC, que representa professores, e membro da executiva do Psol.

Segundo o professor, um dos principais objetivos da sigla é derrotar a extrema direita no Brasil e no Ceará. Além disso, Jarir destaca que a legenda apresentará diferenças programáticas. “Estamos com a pré-candidatura que tem como primeiro objetivo derrotar a extrema direita no Brasil e aqui no Ceará. E o outro objetivo é apresentar o nosso programa, que possa atender às necessidades do povo cearense [...] Nós queremos apontar nossas diferenças na questão do tema ambiental. Nós achamos que esse tema é central, porque as pessoas mais pobres são as que mais sofrem com a crise climática, a questão da seca, a questão do Data Center que vai usar bastante água. Nós temos diferenças programáticas e achamos que podemos avançar”, disse. Ele continuou: “Diferenças, por exemplo, na questão da segurança pública. Achamos que a segurança pública tem sim que combater a economia da organização criminosa, mas ela tem que atender também às comunidades, aos jovens que estão em vulnerabilidade social. Então, tem que haver investimentos em saúde, educação, renda da juventude, para que não sejam presas fáceis para o mundo do crime organizado”, continuou.



Divergências no partido Dois dias após o anúncio da pré-candidatura de Jarir, a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol), divulgou posicionamento do grupo Primavera Socialista, tendência interna do Psol, sobre as eleições deste ano. A nota afirma que “a fragmentação do campo progressista pode abrir espaço para o fortalecimento de projetos políticos que não representam os interesses das classes trabalhadoras”. O POVO mostrou, em dezembro, que o partido enfrenta divergências em relação ao apoio à reeleição de Elmano de Freitas (PT), apesar de ocupar cargos nas esferas federal, estadual e municipal. Em 2022, o Psol chegou a encaminhar a candidatura de Adelita para governadora, mas acabou de última hora decidindo apoiar Elmano, que venceu a disputa no primeiro turno. Nas eleições municipais de 2024, o Psol também lançou candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com Técio Nunes (Psol), que obteve, aproximadamente, nove mil votos. Atualmente, ele integra a gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e atua como titular da Coordenadoria Especial de Políticas Sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza.