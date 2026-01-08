Ivo culpa Roberto Cláudio por crise que afastou Cid e Ciro Gomes

Ivo Gomes foi secretário de Educação de Fortaleza na primeira gestão Roberto Cláudio / Crédito: EVILÁZIO BEZERRA, EM 21/11/2013

Dando sequência à semana de entrevistas programadas em Sobral, o ex-prefeito do município, Ivo Gomes (PSB), atribuiu ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil), a responsabilidade pela crise política de 2022, que culminou num racha entre PDT e PT no Ceará e, posteriormente, no afastamento entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. Durante participação no podcast Ponto de Vista, Ivo afirmou que mantinha uma excelente relação pessoal com RC, vínculo que, segundo ele, extrapolava o campo político.

Ciro x PT Na avaliação de Ivo, a intenção de RC em concorrer ao Palácio da Abolição somou-se à aversão de Ciro Gomes ao PT — então aliado do grupo no Estado —, unindo, segundo ele, "a fome com a vontade de comer". O ex-prefeito de Sobral argumenta que, caso não tivesse ocorrido o rompimento, RC poderia hoje ocupar o cargo de vice-governador e estar bem posicionado para disputar o governo, com amplo apoio de ambas as forças políticas. "Se ele, Roberto Cláudio, tivesse tido um pouco mais de compostura, de serenidade e humildade, ele poderia hoje, sendo vice-governador, ser o candidato. Três anos já se passou rapidinho, já estaria se preparando para ser candidato a governado com todo mundo, com todo o grupo unido, porque foi oferecido isso para ele", relembrou. Relembre a confusão Em 2022, todo o grupo liderado pela família Ferreira Gomes no Ceará — em especial o ex-governador Cid Gomes — estava filiado ao PDT. No primeiro semestre daquele ano, o então governador Camilo Santana (PT) renunciou ao mandato para concorrer ao Senado, cargo para o qual seria eleito meses depois.

Com a renúncia, em abril, a vice-governadora Izolda Cela (então filiada ao PDT) assumiu o comando do Estado. Dentro do partido, formaram-se duas alas: uma, liderada por Ciro Gomes, defendia a candidatura de Roberto Cláudio ao governo; outra, comandada por Cid, sustentava que Izolda tinha o direito de disputar a reeleição, já que ela era a vice e governadora em exercício. A eventual candidatura de Izolda também era vista como uma forma de manter a aliança estadual com o Partido dos Trabalhadores, que havia sido oposição às gestões de Roberto Cláudio na Prefeitura de Fortaleza. Pesava a favor da governadora, junto ao PT, o fato de que, se eleita em 2022, ela não poderia disputar um novo mandato quatro anos depois. Após meses de negociações internas, a ala favorável à candidatura de Roberto Cláudio prevaleceu no PDT. As consequências foram profundas: o PT lançou o então deputado estadual Elmano de Freitas como candidato, que acabou eleito governador ainda no primeiro turno, com RC terminando a disputa em terceiro lugar.