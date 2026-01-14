Corredor Cultural do Benfica à Praia de Iracema entra em análise

Gestão Estadual recebe comitiva da UFC para discutir o projeto de Corredor Cultural que liga o Benfica à Praia de Iracema / Crédito: Carlos Gibaja/Divulgação Newton Becker

A secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela (PT), anunciou, na última terça-feira, 13, que participou de uma reunião para tratar da implementação do Corredor Cultural Criativo Benfica-Praia de Iracema. Além da titular da Cultura, o encontro teve as presenças do governador Elmano de Freitas (PT); do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira; do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida; e de outros integrantes da gestão estadual. O projeto, da Universidade Federal do Ceará (UFC), busca a requalificação de trechos que ligam o bairro Benfica à Praia de Iracema. “Estamos animados de que o projeto avançará e levará mais desenvolvimento para essa região tão rica culturalmente em Fortaleza”, escreveu Luísa em uma rede social.

Em outubro, a universidade apresentou a proposta à Prefeitura de Fortaleza. À época, representantes da UFC informaram que o prefeito Evandro Leitão (PT) mostrou-se favorável ao Corredor Cultural. A reportagem também contatou a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) para saber mais detalhes sobre o tema e aguarda retorno. Áreas do Corredor Cultural Os arquivos de planejamento do Corredor Cultural detalham os trechos que podem ser modificados. Ao todo, o Corredor Cultural é dividido em dez trechos. Os cinco primeiros vão do Benfica ao Centro e o seguintes vão do Centro até a Praia de Iracema. A Universidade estima que o orçamento para o Corredor gira em torno de R$ 50 milhões. Os documentos foram cedidos por Newton Becker, professor do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design (IAUD) e integrante da comitiva universitária.