Corredor Cultural do Benfica à Praia de Iracema entra em análise

Projeto de Corredor Cultural entre o Benfica e a Praia de Iracema é analisado pelo GovernoA Universidade Federal do Ceará, idealizadora da proposta, apresentou o projeto para o Governo do Estado e para a Prefeitura de Fortaleza
A secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela (PT), anunciou, na última terça-feira, 13, que participou de uma reunião para tratar da implementação do Corredor Cultural Criativo Benfica-Praia de Iracema. Além da titular da Cultura, o encontro teve as presenças do governador Elmano de Freitas (PT); do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira; do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida; e de outros integrantes da gestão estadual.
O projeto, da Universidade Federal do Ceará (UFC), busca a requalificação de trechos que ligam o bairro Benfica à Praia de Iracema. “Estamos animados de que o projeto avançará e levará mais desenvolvimento para essa região tão rica culturalmente em Fortaleza”, escreveu Luísa em uma rede social.
Segundo a UFC, o projeto está sendo apresentado ao Executivo e ainda não detém um cronograma de planejamento. Por enquanto, tanto o Estado quanto a Prefeitura de Fortaleza receberam a comitiva de representantes acadêmicos para analisar a viabilidade da proposta.
Apesar disso, a instituição federal espera que as obras se iniciem ainda em 2026, caso a parceria entre UFC, Governo do Estado e Prefeitura for, de fato, confirmada. O POVO procurou a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) para detalhar o que foi discutido no encontro, mas não obteve retorno até a publicação do material. O espaço está aberto para manifestação.
Em outubro, a universidade apresentou a proposta à Prefeitura de Fortaleza. À época, representantes da UFC informaram que o prefeito Evandro Leitão (PT) mostrou-se favorável ao Corredor Cultural. A reportagem também contatou a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) para saber mais detalhes sobre o tema e aguarda retorno.
Áreas do Corredor Cultural
Os arquivos de planejamento do Corredor Cultural detalham os trechos que podem ser modificados. Ao todo, o Corredor Cultural é dividido em dez trechos. Os cinco primeiros vão do Benfica ao Centro e o seguintes vão do Centro até a Praia de Iracema. A Universidade estima que o orçamento para o Corredor gira em torno de R$ 50 milhões.
Os documentos foram cedidos por Newton Becker, professor do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design (IAUD) e integrante da comitiva universitária.
Confira os trechos do Corredor Cultural
Trecho 1: cruzamento da Reitoria da UFC entre as avenidas da Universidade e 13 de maio;
Trecho 2: da rua Juvenal Galeno ao restaurante universitário (RU);
Trecho 3: do RU à Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC);
Trecho 4: da FEAAC à av. Domingos Olímpio;
Trecho 5: da av. Domingos Olímpio à Faculdade de Direito da UFC (Fadir);
Trecho 6: da Fadir à Praça José de Alencar;
Trecho 7: da Praça José de Alencar à Estação das Artes;
Trecho 8: da Estação das Artes ao Mercado Central;
Trecho 9: do Mercado Central ao Pavilhão Atlântico;
Trecho 10: do Pavilhão Atlântico ao Polo Cultural São Pedro.