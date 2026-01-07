Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeita em exercício, Gabriella Aguiar não terá agendas externas

Prefeita de Fortaleza até a próxima semana, Gabriella Aguiar não terá agendas externas

Gabriella Aguiar permanece como prefeita em exercício até a próxima segunda-feira, quando o prefeito Evandro Leitão retorna de licença
Marcelo Bloc
Prefeita em exercício até a próxima segunda-feira, 12, a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), não terá agenda oficial externa no período em que chefia o Executivo. Com apenas alguns dias previstos na função, a assessoria da política afirmou que, no período, ela terá apenas agendas internas.

Nesta terça-feira, 6, no entanto, a vice-prefeita publicou nas redes sociais uma série de fotos e vídeos mostrando ter ido acompanhar de perto obras e o andamento do CREAS, no Mucuripe; do Centro POP, no Benfica; e do CRAS, na Granja Portugal.

Gabriella assumiu o comando da Capital após licença de uma semana tirada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), para um período de descanso após o 1º ano de trabalha à frente da Prefeitura de Fortaleza.

