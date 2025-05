Vice-prefeita Gabriella Aguiar se reúne com ministro do Desenvolvimento em Brasília

Vice-prefeita e secretária de Direitos Humanos, Gabriella Aguiar, se reúne com Wellington Dias em Brasília / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

A vice-prefeita e secretária de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), se reuniu com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, para discutir apoio federal em projetos do município. O encontro aconteceu em Brasília na noite desta terça-feira, 6. Ao lado do irmão, deputado federal Domingos Neto, a vice-prefeita articulou pautas de desenvolvimento em segurança alimentar, ampliação de equipamentos públicos e programas de geração de renda.