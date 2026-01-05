Fortaleza: Evandro tira licença e Gabriella assume a Prefeitura

EVANDRO Leitão ao lado da vice-prefeita, Gabriella Aguiar / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afasta-se do cargo por uma semana, a partir desta segunda-feira, 5, para um período de descanso. Até o retorno de Leitão, marcado para o próximo dia 12 de janeiro, o comando da Prefeitura ficará a cargo da vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriella Aguiar (PSD). Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o afastamento temporário do gestor ocorre "após um ano de intensas atividades e presença constante nos bairros e comunidades".