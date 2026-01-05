Fortaleza: Evandro tira licença e Gabriella assume a Prefeitura

Evandro tira licença e Gabriella Aguiar assume Prefeitura de Fortaleza por uma semanaAfastamento temporário do prefeito da capital cearense inicia-se oficialmente nesta segunda-feira e durará uma semana, até o dia 12 de janeiro
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afasta-se do cargo por uma semana, a partir desta segunda-feira, 5, para um período de descanso. Até o retorno de Leitão, marcado para o próximo dia 12 de janeiro, o comando da Prefeitura ficará a cargo da vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriella Aguiar (PSD).
Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o afastamento temporário do gestor ocorre "após um ano de intensas atividades e presença constante nos bairros e comunidades".
No retorno, Evandro promete anunciar, às 8h30 do dia 12 de janeiro, as novidades do Ciclo Carnavalesco 2026 em coletiva de imprensa.
Elmano avalia recesso
Já o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ainda não definiu se tirará ou não alguns dias de licença. A definição deve ocorrer nos próximos dias.
Nota da Prefeitura
"Após um ano de intensas atividades e presença constante nos bairros e comunidades, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, se afasta temporariamente do cargo, retornando ao Paço Municipal na segunda-feira que vem, dia 12 de janeiro, data em que anunciará, às 8h30, as novidades do Ciclo Carnavalesco 2026 em coletiva de imprensa. Gabriella Aguiar, vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, assume a Prefeitura neste período".