Ceará: deputada troca PL por MDB e assume vaga na Câmara; entenda

O deputado federal Yuri do Paredão tira licença e Gorete Pereira assume a vaga dele. A deputada também filiou-se ao partido de Yuri, o MDB

O anúncio sobre a filiação foi feito pelo MDB em publicação nas redes sociais, na última terça-feira, 6. Eunício confirmou a licença do deputado e a filiação de Gorete ao partido. Questionado sobre a saída temporária, Yury informou que se afastará por 120 dias e que o movimento já estava planejado.

A deputada federal Gorete Pereira ( MDB ) deixou o partido Partido Libera l (PL) e se filiou ao MDB. Ela também assumirá, interinamente, a vaga do deputado Yury do Paredão (MDB) na Câmara dos Deputados, após ele ter se licenciado. Gorete filiou-se ao partido liderado pelo deputado federal Eunício Oliveira (MDB) no Ceará.

"Esse tempo será dedicado a acompanhar de perto ações importantes em benefício do povo do Ceará. Durante esse período, estarei visitando várias cidades para fiscalizar como estão sendo aplicados os recursos das emendas parlamentares, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura e outros serviços essenciais", disse o deputado ao O POVO.

A reportagem também entrou em contato com o presidente do PL no Ceará, o deputado federal André Fernandes, para questioná-lo sobre a saída de Gorete da sigla para se filiar ao MDB e assumir o mandato, mas não obteve resposta. Yury foi eleito pelo PL em 2022 e Gorete ficou na suplência.

Em 2005, Gorete foi filiada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB, por um breve período. Ela deixou a legenda no mesmo ano e voltou para o PL, partido em que estava antes de ingressar no extinto PMDB.

Yuri filiou-se ao MDB após ser expulso do PL

O deputado Yuri do Paredão se elegeu pelo PL em 2022, mas foi expulso do partido em 2023 por ter se aproximado do presidente Lula (PT), principal adversário político do partido que passou a ser umbilicalmente ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após a expulsão, Paredão filiou-se ao MDB, onde está atualmente.