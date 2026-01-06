Lula deve vetar PL da Dosimetria no aniversário do 8 de janeiro

Presidente quer usar o evento do dia 8 para anunciar o veto ao PL da Dosimetria / Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Já o Supremo Tribunal Federal (STF) realizará, na quinta-feira, 8, uma programação aberta ao público com o objetivo de relembrar os os ataques às sedes dos Três Poderes e celebrar a democracia. De acordo com o STF, a iniciativa faz parte da campanha “Democracia Inabalada”, criada em resposta aos atos golpistas que resultaram na depredação da Suprema Corte em 2023. A programação começa às 14h30, com a abertura da exposição “8 de janeiro: mãos da reconstrução”. Às 15h, será exibido o documentário “Democracia Inabalada: mãos da reconstrução”, produzido pela TV Justiça. Em seguida, às 15h30, ocorre uma roda de conversa com jornalistas que cobriram o 8 de janeiro. O evento se encerra com a mesa-redonda “Um dia para não esquecer”, que está prevista para iniciar às 17h.