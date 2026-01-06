Lula deve vetar PL da Dosimetria no aniversário do 8 de janeiro

Lula deve vetar PL da Dosimetria em cerimônia que recorda três anos dos ataques de 8 de janeiroAliados do presidente teriam o aconselhado a vetar o projeto após a quinta-feira, 8, para evitar novos desgastes na relação entre Executivo e Legislativo
O presidente Lula (PT) deve aproveitar uma cerimônia no dia 8 de janeiro para vetar o PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado —. O projeto pode reduzir significativamente a pena de Bolsonaro, com o período podendo chegar a pouco mais dois anos.
Lula escolheu a data para dar visibilidade à medida, visto que o Executivo planeja uma cerimônia em defesa da democracia no aniversário de três anos dos ataques golpistas ocorridos em janeiro de 2023. Em tese, Lula tem até o dia 12 de janeiro para vetar o projeto. Com o eventual veto, o texto voltaria para o Congresso que pode derrubar, ou não, o veto presidencial.
O presidente está sendo aconselhado por aliados a vetar o projeto após a quinta-feira, 8, para não abalar ainda mais a relação do Executivo com o Legislativo. Segundo o Estadão, Lula resiste à ideia. Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado; e Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara, ainda não confirmaram presença no evento.
Programações do Planalto e do Supremo
O Executivo irá fazer uma solenidade com início às 10h. Espera-se que o presidente Lula (PT) vete o PL da Dosimetria no evento e desça a rampa para cumprimentar os manifestantes presentes. O secretário-geral do Governo, Guilherme Boulos, está articulando a presença dos movimentos sociais no dia.
Segundo a Frente Popular, haverá um ato em frente ao Palácio do Planalto pelo veto ao PL. As manifestações também devem ter a presença do movimento Brasil Popular.
Já o Supremo Tribunal Federal (STF) realizará, na quinta-feira, 8, uma programação aberta ao público com o objetivo de relembrar os os ataques às sedes dos Três Poderes e celebrar a democracia. De acordo com o STF, a iniciativa faz parte da campanha “Democracia Inabalada”, criada em resposta aos atos golpistas que resultaram na depredação da Suprema Corte em 2023.
A programação começa às 14h30, com a abertura da exposição “8 de janeiro: mãos da reconstrução”.
Às 15h, será exibido o documentário “Democracia Inabalada: mãos da reconstrução”, produzido pela TV Justiça. Em seguida, às 15h30, ocorre uma roda de conversa com jornalistas que cobriram o 8 de janeiro. O evento se encerra com a mesa-redonda “Um dia para não esquecer”, que está prevista para iniciar às 17h.