PT publica vídeo de Lula convocando militância para ato em 8 de janeiro

"Nós precisamos fortalecer a democracia. A gente vai ter um ato simbólico contra o 8 de Janeiro aqui em Brasília", disse Lula no vídeo. No ano passado, o presidente participou de um ato em memória da data que foi esvaziado e não contou com a presença dos chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário.

O Partido dos Trabalhadores (PT) publicou nesta segunda-feira, 5, um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocando a militância para ir às ruas nesta quinta-feira, 8, em um ato em memória aos ataques golpistas de 2023. Há três anos, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não aceitaram o resultado da eleição presidencial e invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

"Eles querem que o 8 de Janeiro caia no esquecimento, e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca de que um dia este País teve alguém que não soube perder a eleição", afirmou Lula na gravação publicada pelo partido.

Neste domingo, 4, o PT já havia convocado a militância para ocupar as ruas e a Praça dos Três Poderes, em Brasília, local que foi alvo dos ataques golpistas em 8 de janeiro de 2023. A legenda decidiu no mês passado que realizará atos em memória dos ataques. Integrantes do partido esperam que o evento se torne uma tradição e passe a ser realizado anualmente. A orientação, segundo lideranças, é promover manifestações nas principais cidades de todos os Estados brasileiros.

O Supremo Tribunal Federal (STF) também marcou um evento interno para lembrar a data. Na ocasião, a Corte exibirá um documentário sobre os atos golpistas, que causaram um prejuízo estimado em R$ 12 milhões. O filme terá como foco os servidores responsáveis pela restauração do tribunal.