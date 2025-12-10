Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PL da Dosimetria: como votaram os deputados cearenses no texto que pode reduzir pena de Bolsonaro

PL da Dosimetria: como votaram os deputados cearenses no texto que pode reduzir pena de Bolsonaro

Metade dos parlamentares votou contra o texto que poderá reduzir a pena de envolvidos na trama golpista; dois pré-candidatos ao Senado pelo Ceará foram contra, outros dois não votaram
Atualizado às Autor Cailana Fernandes / Especial para O POVO
Autor
Cailana Fernandes / Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Projeto de Lei da Dosimetria, que pretende diminuir as penas dos envolvidos na trama golpista e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi votado na madrugada desta quarta-feira, 10, e aprovado por um placar de 291 a 148. Dos 22 deputados cearenses na Câmara, 11 votaram contra o texto, 7 não votaram e 4 votaram a favor (veja abaixo).

O deputado José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara e pré-candidato ao Senado, foi um dos parlamentares contrários ao tema. “É uma vergonha nacional que tenta normalizar o inaceitável, fortalecer a impunidade e enfraquecer as instituições que protegem o Estado Democrático de Direito”, publicou na rede social X, durante a votação do texto.

O deputado Júnior Mano (PSB), também pré-candidato ao Senado, seguiu o posicionamento de aliados e disse não ao projeto. Já os deputados Eunício Oliveira (MDB) e Moses Rodrigues (União Brasil), também cotados para o Senado pela base governista, não votaram. Ambos estavam em Brasília.

Leia mais

 Votaram favorá do PL da Dosimetria:

  1. André Fernandes (PL)
  2. Dayany Bittencourt (União)
  3. Dr. Jaziel (PL)
  4. Luiz Gastão (PSD)

 Votaram contra o PL da Dosimetria:

  1. André Figueiredo (PDT)
  2. Domingos Neto (PSD)
  3. Célio Studart (PSD)
  4. José Airton (PT)
  5. José Guimarães (PT)
  6. Júnior Mano (PSB)
  7. Leônidas Cristino (PDT)
  8. Luizianne Lins (PT)
  9. Mauro Filho (PDT)
  10. Robério Monteiro (PDT)
  11. Vanderlan Alves (Republicanos)

Não votaram o PL da Dosimetria:

  1. AJ Albuquerque (PP)
  2. Danilo Forte (União)
  3. Enf. Ana Paula (Podemos)
  4. Eunício Oliveira (MDB)
  5. Matheus Noronha (PL)
  6. Moses Rodrigues (União)
  7. Yury do Paredão (MDB)

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

José Guimarães PT Governo Lula André Fernandes MDB Jair Bolsonaro Senado Federal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar