PL da Dosimetria: como votaram os deputados cearenses no texto que pode reduzir pena de Bolsonaro

Metade dos parlamentares votou contra o texto que poderá reduzir a pena de envolvidos na trama golpista; dois pré-candidatos ao Senado pelo Ceará foram contra, outros dois não votaram

O Projeto de Lei da Dosimetria, que pretende diminuir as penas dos envolvidos na trama golpista e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi votado na madrugada desta quarta-feira, 10, e aprovado por um placar de 291 a 148. Dos 22 deputados cearenses na Câmara, 11 votaram contra o texto, 7 não votaram e 4 votaram a favor (veja abaixo).

O deputado José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara e pré-candidato ao Senado, foi um dos parlamentares contrários ao tema. “É uma vergonha nacional que tenta normalizar o inaceitável, fortalecer a impunidade e enfraquecer as instituições que protegem o Estado Democrático de Direito”, publicou na rede social X, durante a votação do texto.