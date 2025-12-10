PL da Dosimetria: como votaram os deputados cearenses no texto que pode reduzir pena de Bolsonaro

PL da Dosimetria: como votaram os deputados cearenses no texto que pode reduzir pena de BolsonaroMetade dos parlamentares votou contra o texto que poderá reduzir a pena de envolvidos na trama golpista; dois pré-candidatos ao Senado pelo Ceará foram contra, outros dois não votaram
O Projeto de Lei da Dosimetria, que pretende diminuir as penas dos envolvidos na trama golpista e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi votado na madrugada desta quarta-feira, 10, e aprovado por um placar de 291 a 148. Dos 22 deputados cearenses na Câmara, 11 votaram contra o texto, 7 não votaram e 4 votaram a favor (veja abaixo).
O deputado José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara e pré-candidato ao Senado, foi um dos parlamentares contrários ao tema. “É uma vergonha nacional que tenta normalizar o inaceitável, fortalecer a impunidade e enfraquecer as instituições que protegem o Estado Democrático de Direito”, publicou na rede social X, durante a votação do texto.
O deputado Júnior Mano (PSB), também pré-candidato ao Senado, seguiu o posicionamento de aliados e disse não ao projeto. Já os deputados Eunício Oliveira (MDB) e Moses Rodrigues (União Brasil), também cotados para o Senado pela base governista, não votaram. Ambos estavam em Brasília.
Leia mais
Votaram favorá do PL da Dosimetria:
- André Fernandes (PL)
- Dayany Bittencourt (União)
- Dr. Jaziel (PL)
- Luiz Gastão (PSD)
Votaram contra o PL da Dosimetria:
- André Figueiredo (PDT)
- Domingos Neto (PSD)
- Célio Studart (PSD)
- José Airton (PT)
- José Guimarães (PT)
- Júnior Mano (PSB)
- Leônidas Cristino (PDT)
- Luizianne Lins (PT)
- Mauro Filho (PDT)
- Robério Monteiro (PDT)
- Vanderlan Alves (Republicanos)
Não votaram o PL da Dosimetria:
- AJ Albuquerque (PP)
- Danilo Forte (União)
- Enf. Ana Paula (Podemos)
- Eunício Oliveira (MDB)
- Matheus Noronha (PL)
- Moses Rodrigues (União)
- Yury do Paredão (MDB)
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente