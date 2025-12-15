Elmano faz agenda com nomes do União em semana-chave para a sigla

Elmano cumpre agenda com Roberto e Fernanda Pessoa em semana decisiva para federação União-PPPrefeito de Maracanaú e deputada federal são aliados do governador no Ceará. Nesta quarta, União define se ficará na base ou na oposição no Estado
Em meio às articulações da federação formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, o governador Elmano de Freitas (PT) esteve presente, na noite desta segunda-feira, 15, na inauguração da Nova Ponte do Jacomé, que interliga os municípios de Maracanaú e Pacatuba. O evento contou com a presença do prefeito Roberto Pessoa e da deputada federal Fernanda Pessoa, ambos do União Brasil. Pai e filha fazem parte da ala do partido que defende aproximação com a base governista.
A nova ponte localizada sobre o rio Timbó, no bairro Jereissati, tem 20 metros de extensão e conta com duas faixas de veículos, ciclofaixa, passeio para pedestres, nova sinalização e iluminação. O equipamento teve investimento de R$ 1 milhão do Governo do Ceará, por meio de emenda do deputado estadual Firmo Camurça (União), e R$ 600 mil da Prefeitura de Maracanaú. A nova iluminação foi instalada pela Prefeitura da Pacatuba, sob a gestão da prefeita Larissa Camurça (União), esposa do deputado.
No evento de inauguração, os discursos dos políticos presentes reuniram agradecimentos e elogios mútuos. A deputada Fernanda Pessoa relembrou as ações feitas com o apoio do governo no município e agradeceu a parceria com Elmano. Roberto Pessoa também elogiou o petista e o considerou “amigo pessoal, independente da política”.
Em seu discurso, o governador também exaltou os aliados. Primeiro, destacou a amizade que tem com Roberto Pessoa: “Me permitam saudar com muito carinho ele, que eu tenho como um amigo e eu posso dizer que, em Maracanaú, eu não tenho apenas o prefeito de Maracanaú, eu tenho um amigo que é prefeito de Maracanaú”.
E também aproveitou o momento para elogiar a trajetória e a atuação da deputada Fernanda Pessoa. “Essa é a deputada Fernanda Pessoa que eu aprendi a admirar e que eu tenho uma alegria de ter como amiga e como deputada federal ajudando o maior presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”.
O governador, porém, não falou sobre articulações para 2026 e só mencionou as eleições do ano que vem quando pediu para o público presente não brigar com parentes sobre política.
“Vou dizer uma coisa a vocês e é do coração mesmo. Pode ter certeza disso. Ano que vem vai vir a eleição por aí. Vou pedir uma coisa a vocês. Não brigue com sua família por causa de uma eleição. Não brigue com seu irmão, não brigue com seu primo. Se for brigar, pare de conversar. Nada é mais importante do que a família de vocês. Preserve a família de vocês”, pediu.
Rumos do União-PP no Ceará
O apoio registrado entre os políticos nesta segunda vem em meio às movimentações do União-PP. No Ceará, ainda não há confirmação de quem presidirá a federação, embora o ex-deputado Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, tenha afirmado o bloco será oposição no Estado.
Por outro lado, Elmano de Freitas já afirmou acreditar na possibilidade da federação apoiá-lo em 2026, destacando a aliança com nomes do partido, como Roberto e Fernanda Pessoa. O governo estadual também tenta atrair a sigla com a promessa de ter um candidato a senador pela base, com o nome do deputado federal Moses Rodrigues.
Questionado pelo O POVO nesta segunda sobre os rumos da federação, o prefeito Roberto Pessoa não ofereceu detalhes e afirmou que o dia era sobre “gestão e não política”. Já a deputada Fernanda Pessoa disse que o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, convocou os parlamentares “para ir à Brasília para uma reunião na quarta-feira”.
Conforme publicado nesta segunda pelo colunista Guilherme Gonsalves, a reunião desta quarta, 17, definirá se o partido fica na base ou na oposição no Ceará e há uma mistura de sentimentos entre alguns membros da sigla.
Em entrevista exclusiva ao O POVO no dia 5 de dezembro, o governador Elmano de Freitas declarou ainda ter esperança no apoio do União-PP, destacando que a federação poderá ser presidida por Moses Rodrigues, com Fernanda Pessoa na vice-liderança.
“As informações que tem é de que o presidente da federação deve ser o Moses. A vice-presidente da federação deve ser a Fernanda. Ambos me apoiam. Por que que eu não devo ter esperança de que o União Brasil e o PP estejam conosco? Se de cinco deputados federais, três estão conosco, dois não estão e um realmente é contra, o outro não tem uma posição ainda totalmente definida, que é o deputado Danilo Forte”, disse na entrevista.
Perguntado sobre a informação dada por Elmano, o ex-deputado Capitão Wagner ironizou e disse que esse seria “o sonho” do petista. Wagner também é um dos nomes cotados para presidir a federação no Ceará e, anteriormente, já chegou a descartar a possibilidade de que a federação apoie o PT.
No início de novembro, o dirigente partidário também afirmou, durante o evento de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União, que a federação fará parte da oposição ao PT em nível nacional e disse que Moses e Fernanda podem ser punidos, inclusive com expulsão, caso apoiem o governador Elmano no ano que vem. No início deste mês, por exemplo, o União Brasil expulsou Celso Sabino, atual ministro do Turismo no Governo Lula, dos quadros do partido.
O prefeito Roberto Pessoa já falou sobre uma possível saída do partido caso a sigla decida ficar na oposição ao PT e reafirmou o apoio à reeleição de Elmano, mesmo com impasse da federação. Questionado, no fim de novembro, se pensaria em deixar o partido caso o União decida ficar na oposição ao PT no Estado, o prefeito foi categórico: "Na hora", respondeu.