Elmano faz agenda com nomes do União em semana-chave para a sigla

Governador Elmano de Freitas esteve presente na inauguração da Nova Ponte do Jacomé ao lado do prefeito Roberto Pessoa e da deputada federal Fernanda Pessoa (União) / Crédito: Taynara Lima/O POVO

Em meio às articulações da federação formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, o governador Elmano de Freitas (PT) esteve presente, na noite desta segunda-feira, 15, na inauguração da Nova Ponte do Jacomé, que interliga os municípios de Maracanaú e Pacatuba. O evento contou com a presença do prefeito Roberto Pessoa e da deputada federal Fernanda Pessoa, ambos do União Brasil. Pai e filha fazem parte da ala do partido que defende aproximação com a base governista. A nova ponte localizada sobre o rio Timbó, no bairro Jereissati, tem 20 metros de extensão e conta com duas faixas de veículos, ciclofaixa, passeio para pedestres, nova sinalização e iluminação. O equipamento teve investimento de R$ 1 milhão do Governo do Ceará, por meio de emenda do deputado estadual Firmo Camurça (União), e R$ 600 mil da Prefeitura de Maracanaú. A nova iluminação foi instalada pela Prefeitura da Pacatuba, sob a gestão da prefeita Larissa Camurça (União), esposa do deputado.

No evento de inauguração, os discursos dos políticos presentes reuniram agradecimentos e elogios mútuos. A deputada Fernanda Pessoa relembrou as ações feitas com o apoio do governo no município e agradeceu a parceria com Elmano. Roberto Pessoa também elogiou o petista e o considerou “amigo pessoal, independente da política”.

Em seu discurso, o governador também exaltou os aliados. Primeiro, destacou a amizade que tem com Roberto Pessoa: “Me permitam saudar com muito carinho ele, que eu tenho como um amigo e eu posso dizer que, em Maracanaú, eu não tenho apenas o prefeito de Maracanaú, eu tenho um amigo que é prefeito de Maracanaú”.

E também aproveitou o momento para elogiar a trajetória e a atuação da deputada Fernanda Pessoa. “Essa é a deputada Fernanda Pessoa que eu aprendi a admirar e que eu tenho uma alegria de ter como amiga e como deputada federal ajudando o maior presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”.

O governador, porém, não falou sobre articulações para 2026 e só mencionou as eleições do ano que vem quando pediu para o público presente não brigar com parentes sobre política.

“Vou dizer uma coisa a vocês e é do coração mesmo. Pode ter certeza disso. Ano que vem vai vir a eleição por aí. Vou pedir uma coisa a vocês. Não brigue com sua família por causa de uma eleição. Não brigue com seu irmão, não brigue com seu primo. Se for brigar, pare de conversar. Nada é mais importante do que a família de vocês. Preserve a família de vocês”, pediu. Rumos do União-PP no Ceará O apoio registrado entre os políticos nesta segunda vem em meio às movimentações do União-PP. No Ceará, ainda não há confirmação de quem presidirá a federação, embora o ex-deputado Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, tenha afirmado o bloco será oposição no Estado. Por outro lado, Elmano de Freitas já afirmou acreditar na possibilidade da federação apoiá-lo em 2026, destacando a aliança com nomes do partido, como Roberto e Fernanda Pessoa. O governo estadual também tenta atrair a sigla com a promessa de ter um candidato a senador pela base, com o nome do deputado federal Moses Rodrigues.

Questionado pelo O POVO nesta segunda sobre os rumos da federação, o prefeito Roberto Pessoa não ofereceu detalhes e afirmou que o dia era sobre “gestão e não política”. Já a deputada Fernanda Pessoa disse que o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, convocou os parlamentares “para ir à Brasília para uma reunião na quarta-feira”. Conforme publicado nesta segunda pelo colunista Guilherme Gonsalves, a reunião desta quarta, 17, definirá se o partido fica na base ou na oposição no Ceará e há uma mistura de sentimentos entre alguns membros da sigla. Em entrevista exclusiva ao O POVO no dia 5 de dezembro, o governador Elmano de Freitas declarou ainda ter esperança no apoio do União-PP, destacando que a federação poderá ser presidida por Moses Rodrigues, com Fernanda Pessoa na vice-liderança.

“As informações que tem é de que o presidente da federação deve ser o Moses. A vice-presidente da federação deve ser a Fernanda. Ambos me apoiam. Por que que eu não devo ter esperança de que o União Brasil e o PP estejam conosco? Se de cinco deputados federais, três estão conosco, dois não estão e um realmente é contra, o outro não tem uma posição ainda totalmente definida, que é o deputado Danilo Forte”, disse na entrevista. Perguntado sobre a informação dada por Elmano, o ex-deputado Capitão Wagner ironizou e disse que esse seria “o sonho” do petista. Wagner também é um dos nomes cotados para presidir a federação no Ceará e, anteriormente, já chegou a descartar a possibilidade de que a federação apoie o PT. No início de novembro, o dirigente partidário também afirmou, durante o evento de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União, que a federação fará parte da oposição ao PT em nível nacional e disse que Moses e Fernanda podem ser punidos, inclusive com expulsão, caso apoiem o governador Elmano no ano que vem. No início deste mês, por exemplo, o União Brasil expulsou Celso Sabino, atual ministro do Turismo no Governo Lula, dos quadros do partido.