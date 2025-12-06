Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Integrantes do PSOL veem com receio federação com o PT e negociam com Rede Sustentabilidade

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Integrantes do PSOL ouvidos pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, veem com receio a possibilidade de federação com o PT a partir do ano que vem. A reportagem apurou que a cúpula da legenda não trata a negociação como prioridade.

Ao contrário disso, fontes ouvidas pela reportagem dizem que o PSOL tem conversas adiantadas para manter a federação já existente com a Rede Sustentabilidade.

O receio de lideranças do PSOL é que uma federação com o PT restringiria a linha programática da legenda e colocaria a sigla como uma linha auxiliar petista.

O Broadcast Político confirmou com fontes no PT o convite ao PSOL para uma federação a partir do ano que vem. Essa sugestão foi apresentada nos últimos dias como forma de abrir um debate sobre o assunto a partir de agora.

A união segue uma estratégia do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de buscar o máximo de unidade possível entre as siglas de esquerda e centro-esquerda com relevância nacional. Há meses, o PT tem mantido reuniões com as cúpulas do PCdoB, PV, PDT, PSOL, PSB, Cidadania e Rede, com o objetivo de que essas legendas estejam juntas em 2026.

O PSOL nasceu justamente de uma dissidência petista. Congressistas do PT que votaram contra a reforma da Previdência no primeiro governo de Lula foram expulsos do partido e fundaram o PSOL. Ao longo dos mandatos petistas, a sigla representou uma oposição à esquerda, enquanto PSDB e DEM lideravam uma oposição à direita ao governo.

Foi durante o impeachment e a eleição de Jair Bolsonaro que PSOL e PT voltaram a se aproximar. Somente no terceiro mandato de Lula é que isso se consolidou. O partido indicou Sônia Guajajara como ministra dos Povos Indígenas. Depois, Guilherme Boulos assumiu como ministro da Secretaria Geral.

PT

