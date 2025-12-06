Integrantes do PSOL veem com receio federação com o PT e negociam com Rede Sustentabilidade

Ao contrário disso, fontes ouvidas pela reportagem dizem que o PSOL tem conversas adiantadas para manter a federação já existente com a Rede Sustentabilidade.

Integrantes do PSOL ouvidos pelo Broadcast Político , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, veem com receio a possibilidade de federação com o PT a partir do ano que vem. A reportagem apurou que a cúpula da legenda não trata a negociação como prioridade.

O receio de lideranças do PSOL é que uma federação com o PT restringiria a linha programática da legenda e colocaria a sigla como uma linha auxiliar petista.

O Broadcast Político confirmou com fontes no PT o convite ao PSOL para uma federação a partir do ano que vem. Essa sugestão foi apresentada nos últimos dias como forma de abrir um debate sobre o assunto a partir de agora.

A união segue uma estratégia do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de buscar o máximo de unidade possível entre as siglas de esquerda e centro-esquerda com relevância nacional. Há meses, o PT tem mantido reuniões com as cúpulas do PCdoB, PV, PDT, PSOL, PSB, Cidadania e Rede, com o objetivo de que essas legendas estejam juntas em 2026.

O PSOL nasceu justamente de uma dissidência petista. Congressistas do PT que votaram contra a reforma da Previdência no primeiro governo de Lula foram expulsos do partido e fundaram o PSOL. Ao longo dos mandatos petistas, a sigla representou uma oposição à esquerda, enquanto PSDB e DEM lideravam uma oposição à direita ao governo.