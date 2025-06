PRD e Solidariedade formalização federação; Michel Lins assume presidência no Ceará

Federação conta com 10 deputados deputados federais, um governador e 138 prefeitos eleitos em 2024

O dirigente estadual do Solidariedade, ex-deputado federal Vaidon Oliveira , fica como vice-presidente. Já a liderança nacional da federação pelos próximos quatro anos ficará sob comando de Ovasco Resende (PRD), enquanto o deputado federal Paulinho da Força, dirigente nacional do Solidariedade, ocupará a vice-presidência.

A federação entre o Partido da Renovação Democrática (PRD) e o Solidariedade foi formalizada nesta quarta-feira, 25, em cerimônia no Salão Verde da Câmara dos Deputados , em Brasília. Conforme antecipado pelo O POVO , o vereador de Fortaleza Michel Lins , que preside o PRD Ceará, assumirá a federação no Estado.

O hoje vereador também relevou ser pré-candidato a deputado federal, bem como Vaidon. "A partir de agora, com mais segurança e autonomia, avançaremos nas estratégias para a continuidade da montagem das chapas ", desenvolveu Lins.

Michel Lins, presente no evento, contou que a federação PRD-Solidariedade deve ser de centro, e contra extremos. “A meta no Ceará é elegermos pelo menos um deputado federal e de dois a três estaduais", projeta.

A nova federação partidária conta com bancada federal de 10 deputados, além de um governador, Clécio Luís (Amapá); e 138 prefeitos eleitos em todo o País nas eleições de 2024.

Com validade até 2026, o Brasil conta, atualmente, com três federações partidárias, que contemplam sete partidos: PT-PCdoB-PV, Psol-Rede e PSDB-Cidadania.

Solidariedade mudou comando no Ceará em meio a conversas de federação com PRD

No fim de maio deste ano, o ex-deputado federal Vaidon Oliveira assumiu a presidência do Solidariedade no Ceará, substituindo o secretário George Lima.