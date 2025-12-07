Evandro diz que 'tava na cara' crise entre Ciro e PL

Evandro diz que "tava na cara" que crise entre Ciro e PL iria acontecer: "As pessoas se revelam"Prefeito de Fortaleza (CE) destacou que a crise é "briga deles" e evitou se aprofundar no conflito, reiterando que sua atenção está na administração da capital
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que o conflito entre lideranças do Partido Liberal (PL) e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) já era esperado e que não envolve a administração municipal ou o campo político que representa. Evandro comentou neste sábado, 6, sobre a crise interna sem citar diretamente as articulações que levaram ao rompimento das negociações entre PL e Ciro.
“Mais dias, menos dias, as pessoas se revelam e estava na cara de que isso ia acontecer”, declarou o prefeito durante mutirão de atendimento odontológico, no Posto de Saúde Luís Franklin, em Fortaleza. Segundo ele, as disputas entre lideranças do PL refletem alianças “circunstanciais” e movidas por “interesses contrariados”.
O gestor reforçou que não pretende se envolver nas disputas internas da oposição. “A briga deixa lá para eles. Eles ficam brigando, enquanto eles estão brigando, nós estamos trabalhando, nós estamos nos planejando, nós estamos implementando políticas que transformam a vida das pessoas”, disse.
Em tom de distanciamento do assunto, o prefeito defendeu que o foco da gestão municipal deve permanecer voltado às demandas da população. “Nós que fazemos o nosso campo progressista, que estamos à frente da Prefeitura de Fortaleza, que estamos à frente do governo do Estado do Ceará, o que nós temos que fazer é olhar para nós, olhar para a população, fazer as entregas”, afirmou.
As declarações ocorrem em meio ao desgaste público entre o PL e Ciro Gomes, após o presidente estadual da sigla, André Fernandes (PL), anunciar suspensão das negociações que discutiam eventual aliança para as eleições de 2026. A crise se iniciou após críticas públicas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à aproximação entre o PL cearense e o ex-governador.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já havia comentado sobre o tema nos dias anteriores. Mais enfático em suas reações, o gestor estadual afirmou que a oposição não apresenta projeto para o Ceará e disse “não querer estar na pele” de Ciro, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarar que, para se aliar com o ex-governador no Ceará, seria preciso “tapar o nariz”. Declarações ocorreram durante visita ao O POVO, nesta sexta-feira, 5.