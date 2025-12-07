Evandro diz que 'tava na cara' crise entre Ciro e PL

Entrevista coletiva com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), durante mutirão da Saúde Bucal, no Posto de Saúde Luís Franklin / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que o conflito entre lideranças do Partido Liberal (PL) e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) já era esperado e que não envolve a administração municipal ou o campo político que representa. Evandro comentou neste sábado, 6, sobre a crise interna sem citar diretamente as articulações que levaram ao rompimento das negociações entre PL e Ciro. “Mais dias, menos dias, as pessoas se revelam e estava na cara de que isso ia acontecer”, declarou o prefeito durante mutirão de atendimento odontológico, no Posto de Saúde Luís Franklin, em Fortaleza. Segundo ele, as disputas entre lideranças do PL refletem alianças “circunstanciais” e movidas por “interesses contrariados”.