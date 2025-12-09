Presidente do PT acha posição de Ciro 'anormal' e admite reatar

Edinho Silva é presidente nacional do PT / Crédito: Reprodução/Instagram

"Eu, pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra o Ciro, só que ele mudou de posição, tem que respeitar. Na política as pessoas mudam de posição e a gente tem que ter respeito". Questionado se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilha do mesmo entendimento, Edinho respondeu que não conversou com ele sobre esse assunto. "O Ciro foi o ministro que o presidente Lula pediu para que ele desse início aos estudos da transposição do Rio São Francisco. Então, foi um ministro, sempre, que o presidente Lula teve muito respeito por ele, né? Agora, recentemente não conversei com o presidente Lula sobre o Ciro".



O cearense foi ministro da Integração Nacional no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2006. Afastamento Desde 2022, quando Ciro obteve o pior desempenho em eleições presidenciais, ele se afastou do PT. Naquele ano, o então pedetista ficou em quarto lugar no Brasil. No Ceará e na cidade de Sobral, seu berço político, figurou em terceiro lugar. À época, Ciro defendia o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como candidato a governador do Ceará, mas o PDT também tinha a ex-governadora Izolda Cela (hoje no PSB) como alternativa à recondução após Camilo Santana (PT) renunciar, em abril, para concorrer ao Senado. RC disputou como nome pedetista, mas terminou a eleição em terceiro lugar.

O partido de Leonel Brizola, então, rachou. Dissidentes acompanharam o irmão de Ciro, o senador Cid Gomes, e desembarcaram no PSB. Em movimentação iniciada ainda no segundo turno das eleições de 2024, o ex-ministro se aproximou de bolsonaristas como o presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes; e o pai dele, o pré-candidato ao Senado e deputado estadual, Alcides Fernandes. Em 2025, Ciro saiu do PDT e voltou ao PSDB. Na oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), ele é apontado como favorito para disputar o comando do Executivo cearense, apesar de não se colocar como pré-candidato oficialmente e tendo externado novamente preferência por RC.