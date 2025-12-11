Evandro vê incentivo ao transporte público como problema nacional

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, nesta quinta-feira, 11, que estuda a situação do transporte coletivo de Fortaleza e tratou o tema da mobilidade urbana e do incentivo ao uso do transporte público como um "desafio" a ser enfrentado em todo o Brasil; especialmente nas capitais. Em Fortaleza, o valor da passagem de ônibus aumentará a partir de janeiro de 2026. O novo valor da tarifa inteira será de R$ 5,40. Já a tarifa estudantil não sofreu alterações e continuará custando R$ 1,50; além das gratuidades já concedidas semanalmente. O petista lembrou que a gestão analisa a expansão do passe livre estudantil para os fins de semana.