Evandro vê incentivo ao transporte público como problema nacional: "Desafio para as capitais"Ao comentar o aumento da tarifa, prefeito de Fortaleza destacou que o transporte coletivo enfrenta desafios em todas as capitais do País; gestão analisa ampliação de benefícios do passe livre estudantil
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, nesta quinta-feira, 11, que estuda a situação do transporte coletivo de Fortaleza e tratou o tema da mobilidade urbana e do incentivo ao uso do transporte público como um "desafio" a ser enfrentado em todo o Brasil; especialmente nas capitais.
Em Fortaleza, o valor da passagem de ônibus aumentará a partir de janeiro de 2026. O novo valor da tarifa inteira será de R$ 5,40. Já a tarifa estudantil não sofreu alterações e continuará custando R$ 1,50; além das gratuidades já concedidas semanalmente. O petista lembrou que a gestão analisa a expansão do passe livre estudantil para os fins de semana.
Questionado pelo O POVO sobre como incentivar a utilização dos ônibus, principal meio de transporte coletivo na Capital, com o valor das passagens chegando próximo ao que é cobrado em alguns deslocamentos feitos por motociclistas de aplicativos, Evandro sinalizou que a questão é nacional.
"Isso é um problema que temos no Brasil todo, todas as capitais do Brasil passam por essa questão da mobilidade, do transporte coletivo. Estamos estudando, estamos ampliando, inclusive, aqueles e aquelas que utilizam o sistema (de transporte urbano); temos um compromisso de campanha de ampliar o passe livre estudantil para um passe livre cultural nos finais de semana. É, primeiro, um desafio para as capitais; e, segundo, uma tendência essa discussão do transporte coletivo”, argumentou o prefeito.
As declarações ocorreram durante evento de sanção da lei que concede desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motociclistas por aplicativo em Fortaleza. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, na última terça-feira, 9, duas mensagens do prefeito que estabelecem novas regras e benefícios à categoria.
Uma das mensagens cria o marco regulatório municipal para moto-apps (condutores e entregadores de mercadoria), a outra dispõe sobre a concessão de desconto de 50% do IPVA para trabalhadores dessas categorias.
Promessa de campanha do gestor da Capital, o Programa Municipal de Incentivo ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e Mercadorias em Motocicletas foi instituído especificamente para beneficiar os motociclistas que estejam regularmente cadastrados; haverá também exigências específicas para condutores e veículos.