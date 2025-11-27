Evandro: Promessa de manter valor da passagem valia para 2025

Gestão Evandro anunciou aumento da tarifa de ônibus a partir de 2026 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito Evandro Leitão (PT) explicou que a promessa de não elevar o valor da passagem de ônibus em Fortaleza era relativa apenas a 2025. A declaração foi dada ao O POVO nesta quarta-feira, 26, durante entrega da obra de revitalização da Praça do Ferreira, no Centro. “Na entrevista que eu dei no início do ano, me perguntaram se iria haver aumento da passagem do ônibus esse ano – essa entrevista foi nos primeiros dias da gestão – e eu disse que não iria, como não foi. O aumento da passagem vale a partir de 2026”, contextualizou.

O recorte é de uma coletiva de imprensa realizada em 2 de janeiro de 2025, no Paço Municipal, por ocasião do envio da mensagem do Executivo ao Legislativo para revogação da Taxa do Lixo. Na oportunidade, o prefeito foi questionado sobre a possibilidade da elevação do valor diante do aumento do subsídio ao transporte coletivo aprovado no fim da gestão Sarto. “Eu não vou, nesse momento, agora, aqui, dizer aquilo que a gente está aí discutindo, porque seria também precipitação, mas nós estamos discutindo sobre essa questão, mas eu posso dizer para vocês: não haverá aumento de passagem. Não haverá, certo? O que nós iremos fazer é tornar eficiente a máquina pública, tornar eficiente os recursos que nós arrecadamos de todos e todas fortalezenses”, disse na época, sem especificar o período. Em 15 de janeiro de 2025, no entanto, durante a apresentação de um pacote de contenção orçamentária da Prefeitura, Evandro detalhou o calendário.

“O prazo para haver reajuste na passagem do ônibus, que hoje está em R$ 4,50, inicia em novembro. Eu já afirmei e reafirmo que não haverá reajuste da passagem no transporte esse ano. No final do ano, quando abre um outro período em novembro, a gente reavalia como é que vai estar a situação. Nós iremos reavaliar, mas até novembro eu posso garantir que não haverá reajuste de passagem”, reforçou. Antes mesmo de assumir, em 27 de dezembro de 2024, o então prefeito eleito já havia mencionado publicamente que não aumentaria a tarifa em 2025, conforme noticiou O POVO. Maior aumento A passagem de ônibus em Fortaleza foi reajustada pela última vez em março de 2023. Até aquele ano, o valor era de R$ 3,90 e, com um aumento de R$ 0,60, a tarifa foi elevada para a atual de R$ 4,50. Até então, esse era o maior reajuste desde o início do Plano Real, em 1994.

O novo reajuste, que será implementado em 2026, acrescenta R$ 0,90 ao valor atual e representa um aumento de cerca de 20%. Conforme lembrou o colunista Érico Firmo, do O POVO, o aumento é, em números absolutos, o maior da história de Fortaleza. Percentualmente, o índice anunciado pela gestão Evandro é o maior desde 2003. Na época, o então prefeito Juraci Magalhães elevou a tarifa de R$ 1 para R$ 1,50, representando alta de 50%. De acordo com a Etufor, a nova tarifa impactará 9% dos usuários do sistema. A empresa explicou também que o novo valor é motivado pela queda de 45% no número de passageiros desde 2019. Como mostrado pelo O POVO, o percentual da demanda por passageiros tem diminuído. (Colaborou a repórter Mariana Lopes)