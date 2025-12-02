Evandro envia à Câmara projeto de desconto no IPVA para motos

Evandro Leitão envia à Câmara projeto relacionado a primessa de campanha para motociclistas / Crédito: Samuel Setubal

Começaram a ser analisados na Câmara Municipal de Fortaleza, nesta terça-feira, 2, duas mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT) que abordam a criação de um marco regulatório municipal para para mototaxistas por aplicativo e entregadores de mercadoria, bem como a concessão de desconto de 50% do IPVA para trabalhadores da categoria.

Ambas as propostas são de autoria do Executivo municipal, sendo o que concede desconto no IPVA promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão (PT). Os textos foram encaminhados à Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento, que vai elaborar um parecer.

Desconto no IPVA

O projeto de lei 0739/2025, prevê desconto de 50% no valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A proposta prevê a criação de um programa que paga o valor a ser descontado, mediante cadastro de motociclistas pela Etufor.

Para ter o benefício, o motociclista deve:

Estar com IPVAs anteriores quitados.



Estar cadastrado e regular na Etufor.



Não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses (regra só começa a valer em 2027).



Ter moto de até 160cc (ou equivalente para elétricas).



Atuar ativamente em plataforma digital.



Atuação nos últimos 30 dias.



Ter feito mínimo 3.000 corridas/entregas no ano anterior. Em relação aos veículos:

O incentivo só vale para um veículo por CPF por ano. Pode ser aplicado ao veículo de parente de primeiro grau, se autorizado pela Etufor. Não dá para transferir o benefício dentro do mesmo ano fiscal.