Evandro fala sobre críticas e possível ajuste na lei de moto-apps

Evandro Leitão sancionou as leis que regulamentam o serviço de transporte de passageiros por motocicletas e de entrega de mercadorias intermediados por aplicativos, além de conceder subsídio de 50% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os profissionais do setor. / Crédito: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza

Em resposta às críticas da categoria de motociclistas por aplicativo sobre as propostas implementadas pela Prefeitura, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que compreende que nenhuma decisão agradaria 100% da população e que polêmicas são naturais em processos de regulamentação. “Tenho uma compreensão política de que nunca a gente vai agradar 100% das pessoas. O importante que a gente agrade, óbvio, que algo novo como uma regulamentação sempre tem as polêmicas. ‘Não vai poder isso, não vai poder aquilo’, isso é natural, faz parte do universo político que nós, agentes políticos, estamos”.

O petista também não descartou ajustes futuros na legislação, mas apesar disso, ressaltou que parte das críticas recebidas seriam feitas com o intuito de gerar "desgaste político", considerando que o período eleitoral se aproxima; com eleições gerais marcadas para outubro de 2026. "Claro que tem algumas (críticas) que a gente percebe claramente que não são construtivas, são críticas para haver um desgaste político. (...) É normal de um processo político que vivemos, principalmente porque temos já se avizinhando, daqui menos de 10 meses, um processo eleitoral em que já estão tentando tensionar de alguma forma", argumentou o prefeito. Além de compreender as críticas, o prefeito não descartou futuras alterações na lei que dispõe sobre a regulamentação da categoria.

“Não tenho nenhum problema com, no futuro, poder aperfeiçoar, continuar discutindo, melhorando essa lei para que atinja o maior número de pessoas. Mas temos que ter responsabilidade, principalmente com a proteção tanto do condutor como do passageiro”, reiterou. Sanção Evandro sancionou dois projetos de lei ordinária nesta quinta-feira, 11. Um projeto cria um marco regulatório municipal para mototáxis por aplicativo e entregadores de mercadoria, o outro dispõe sobre a concessão de desconto de 50% do IPVA para trabalhadores da categoria.

Mudanças impõem novas obrigações de registro e veiculares, mas também novos benefícios financeiros e flexibilizações para a categoria.

Promessa de campanha do prefeito de Fortaleza, o Programa Municipal de Incentivo ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e Mercadorias em Motocicletas foi instituído especificamente para beneficiar os motociclistas que estejam regularmente cadastrados; haverá também exigências para condutores e veículos. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Uma das propostas sancionadas pelo prefeito estabelece regras para a categoria e detalha as exigências tanto para o motociclista quanto para o veículo, incluindo idade mínima, tipo de habilitação e equipamentos de segurança. Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO