Câmara tem sessão em escola na Messejana com alunos e vereadores

A Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Maria Odete da Silva Colares, na Messejana, recebeu na manhã desta quinta-feira, 11, a sessão plenária itinerante da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Vereadores da Capital e alunos dividiram o espaço. Diferentemente de edições anteriores, o evento ocorreu com a escola em pleno funcionamento. A diretora, Ienatla Sombra, afirmou que houve preparação dos professores, alunos e pais para o momento. "Isso é muito importante para os nossos alunos, para que eles conheçam de perto e aprendam quem são as pessoas que estão representando a comunidade”, exaltou, dizendo-se honrada com a escolha da instituição para receber a atividade parlamentar.

"O sindicato está se colocando no lugar deles, da proteção não só dos professores, mas também dos pais e dos alunos. Hoje tem uma assembleia marcada com eles, mas no horário que é mais do que certo, digamos assim, horário de 18 horas. Bom porque não atrapalha. Nós temos que entender que essa valorização que o Sindiute está dando hoje aos alunos e aos pais é mais do que merecido. E veio de um momento muito certo", afirmou ao O POVO. Outro parlamentar cercado pelos estudantes foi Marcel Colares (PDT), que tem a Messejana como base eleitoral. Para ele, o programa mostra à população “o funcionamento real da Câmara de Fortaleza para as comunidades, para os populares verem como funcionam as sessões e para aproximar a população do Parlamento”. Citando o pai, o deputado estadual Fernando Hugo (PSB), Colares lembrou que ambos são “nascidos e criados na Messejana” e destacou que a sessão ocorreu na escola que leva o nome da avó dele. "Vivemos aqui, amamos. Onde é a sessão de hoje ainda leva o nome da minha avó, mãe do meu pai. Então, é um orgulho, uma responsabilidade muito grande da gente", afirmou.

Educação política Os estudantes não foram apenas espectadores. Eles acompanharam os debates e, em alguns momentos, participaram das discussões. Para a estudante Maria Júlia Ribeiro de Oliveira, 14, a iniciativa aproxima os jovens do interesse pela política. "Quando a gente vivencia, na prática, como funcionam as discussões e decisões que influenciam a vida da comunidade, a gente passa a compreender melhor o papel da política e a importância da participação social. Trazer a Câmara para dentro da escola demonstra respeito pela juventude, incentiva o protagonismo estudantil e desperta na gente o interesse por uma sociedade mais justa e democrática", avaliou.

A sessão Como costuma acontecer nas atividades fora da sede da CMFor, os parlamentares usaram o tempo de fala para elogiar o programa, parabenizar a Mesa Diretora e, quando possível, pleitear que futuras sessões ocorram em seus redutos eleitorais. "Estamos na luta para levar para o Antônio Bezerra. Tem umas barreiras aí, mas vamos conseguir, se Deus quiser", comentou Adail enquanto presidia os trabalhos. O vereador Professor Aguiar Toba (PRD) também anunciou que vai solicitar uma edição no Bonsucesso. O presidente da Câmara, vereador Leo Couto (PSB), avaliou que estar nos bairros ouvindo as demandas reforça o papel da Câmara e afirmou considerar o programa um sucesso.