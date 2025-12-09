Edinho diz que Guimarães é candidato do PT ao Senado no Ceará

O presidente do PT disse que partido é muito forte no Estado e, portanto, direção nacional não precisa monitorar tão de perto

O PT pretende ter o deputado federal José Guimarães como candidato a senador no Ceará, confirmou o presidente nacional do partido, Edinho Silva, em café da manhã com jornalistas nesta terça-feira, 9, em Brasília. Porém, não descarta que o cenário mude.

“Até onde eu sei, ao Senado no Ceará é o Guimarães” disse em resposta ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Segundo ele, uma mudança dependeria de fatores políticos locais. “Se amanhã a tática eleitoral vai evoluir para outra posição, vai depender de fatores no Ceará".

O dirigente partidário ainda se disse confiante com a situação do partido no Estado, onde ele argumenta ser uma unidade da federação onde o PT tem bastante popularidade. "Claro o PT é um partido muito forte no Ceará, com lideranças fortes, o Camilo, o Elmano, o próprio Guimarães. Então é um partido que eu tenho plena confiança. Não é um estado que a gente precisa acompanhar de perto porque é muito frágil não, o PT lá é muito forte, tem uma liderança muito forte”.

O Ceará é um dos quatro estados governados pela sigla, ao lado de Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Fortaleza é a única capital com prefeito petista.