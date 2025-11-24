Só podemos contingenciar com base no piso, diz Gustavo Guimarães; há previsão na LDO 2025

O relatório, divulgado na sexta-feira, 21, informou que a contenção total no orçamento de 2025 passou de R$ 12,1 bilhões para R$ 7,7 bilhões em despesas discricionárias. Desse total, R$ 4,4 bilhões estão bloqueados e R$ 3,3 bilhões contingenciados.

O secretário do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse nesta segunda-feira, 24, que o governo só pode contingenciar com base no piso da meta de resultado primário. "Há previsão na LDO deste ano", argumentou, ao abrir a entrevista coletiva para comentar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas relativo ao 5º bimestre.

Ele frisou que não houve alteração na meta de déficit deste ano. "A gente continua com a meta zero para 2025 e o piso, o piso inferior ao intervalo de tolerância, cerca de R$ 31 bilhões", disse. "Na verdade, a gente está sendo prudente em termos fiscais", defendeu.

"Depois de muitos anos, estamos terminando o ano fazendo contingenciamento", destacou o secretário, dizendo que isso mostra prudência com o Orçamento público.

Guimarães ainda frisou que não houve liberação de despesas, houve cancelamento de discricionárias. "Parece que está reduzindo a contenção, mas, na verdade, elas já foram usadas para as despesas obrigatórias. Então, na verdade, o efeito líquido, como eu coloquei, é só de R$ 644 milhões", disse.