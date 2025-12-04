Pesquisa Senado Ceará: pré-candidatos tem empate técnico; veja

Levantamento aponta empate técnico entre pré-candidaturas da base e da oposição; Há duas vagas em disputa em 2026 no Ceará

O levantamento aponta empate técnico entre pré-candidaturas. Após reiterar o desejo de não concorrer à reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) não foi incluído nas simulações.

Pesquisa do instituto Real Time, divulgada na manhã desta quinta-feira , 4, avaliou os candidatos mais cotados para a disputa pelo Senado em 2026, no Ceará.

Para o próximo ano, a Casa Legislativa renovará dois terços das vagas, elegendo dois senadores por estado. Ao todo, 1.200 pessoas foram ouvidas entre os dias 2 e 3 de dezembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela CNN Brasil.



Cenário 1

Em uma das simulações as candidaturas governistas são representadas pelo líder do governo na Câmara Federal, o deputado federal José Guimarães (PT) e pelo também deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Na oposição aparecem nomes como Roberto Cláudio (União Brasil), Alcides Fernandes e Priscila Costa, ambos do PL, e General Theophilo (Novo).

Roberto Cláudio (União Brasil): 20%

Alcides Fernandes (PL): 16%

Eunício Oliveira (MDB): 14%

José Guimarães (PT): 14%

Priscila Costa (PL): 10%

General Theophilo (Novo): 4%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não responderam: 12%

Cenário 2

Em um segundo cenário, a base governista é representada pelo deputado federal Júnior Mano (PSB) e pelo presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa. Nesse cenário, a oposição é representada pelos mesmos nomes do primeiro.

Roberto Cláudio (União Brasil): 18%

Júnior Mano (PSB): 16%

Alcides Fernandes (PL): 15%

Chiquinho Feitosa: 12%

Priscila Costa: 10%

General Theophilo: 4%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe/Não responderam: 14%

Pesquisa anterior - 29 de setembro

Divulgada no final de setembro, a pesquisa anterior feita pelo instituto simulou cinco cenários diversos, quatro deles com a presença de Cid Gomes.