Pesquisa Senado Ceará: pré-candidatos tem empate técnico; veja

Pesquisa Real Time para Senado: RC tem 20%; Alcides, 16%; Eunício e Guimarães, 14%; Priscila, 10%

Levantamento aponta empate técnico entre pré-candidaturas da base e da oposição; Há duas vagas em disputa em 2026 no Ceará
Atualizado às Autor Marcelo Bloc
Marcelo Bloc Autor
Pesquisa do instituto Real Time, divulgada na manhã desta quinta-feira, 4, avaliou os candidatos mais cotados para a disputa pelo Senado em 2026, no Ceará.

O levantamento aponta empate técnico entre pré-candidaturas. Após reiterar o desejo de não concorrer à reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) não foi incluído nas simulações.

Para o próximo ano, a Casa Legislativa renovará dois terços das vagas, elegendo dois senadores por estado. Ao todo, 1.200 pessoas foram ouvidas entre os dias 2 e 3 de dezembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela CNN Brasil.

Cenário 1

Em uma das simulações as candidaturas governistas são representadas pelo líder do governo na Câmara Federal, o deputado federal José Guimarães (PT) e pelo também deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Na oposição aparecem nomes como Roberto Cláudio (União Brasil), Alcides Fernandes e Priscila Costa, ambos do PL, e General Theophilo (Novo).

  • Roberto Cláudio (União Brasil): 20%
  • Alcides Fernandes (PL): 16%
  • Eunício Oliveira (MDB): 14%
  • José Guimarães (PT): 14%
  • Priscila Costa (PL): 10%
  • General Theophilo (Novo): 4%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/Não responderam: 12%

Cenário 2

Em um segundo cenário, a base governista é representada pelo deputado federal Júnior Mano (PSB) e pelo presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa. Nesse cenário, a oposição é representada pelos mesmos nomes do primeiro.

  • Roberto Cláudio (União Brasil): 18%
  • Júnior Mano (PSB): 16%
  • Alcides Fernandes (PL): 15%
  • Chiquinho Feitosa: 12%
  • Priscila Costa: 10%
  • General Theophilo: 4%
  • Nulo/Branco: 11%
  • Não sabe/Não responderam: 14%

Pesquisa anterior - 29 de setembro

Divulgada no final de setembro, a pesquisa anterior feita pelo instituto simulou cinco cenários diversos, quatro deles com a presença de Cid Gomes.

Cenário 1 (29/09)

  • Cid Gomes (PSB): 21%
  • Roberto Cláudio (sem partido): 18%
  • Alcides Fernandes (PL): 14%
  • Capitão Wagner (União): 14%
  • Priscila Costa (PL): 9%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos): 9%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 2 (29/09)

  • Cid Gomes (PSB): 21%
  • Roberto Cláudio (sem partido): 16%
  • Alcides Fernandes (PL): 14%
  • Capitão Wagner (União): 14%
  • José Guimarães (PT): 11%
  • Priscila Costa (PL): 9%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 3 (29/09)

  • Cid Gomes (PSB): 20%
  • Roberto Cláudio (sem partido): 16%
  • Alcides Fernandes (PL): 14%
  • Eunício Oliveira (MDB): 13%
  • Capitão Wagner (União): 13%
  • Priscila Costa (PL): 9%
  • Nula/Branco: 7%
  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 4 (29/09)

  • Roberto Cláudio (sem partido): 19%
  • Capitão Wagner (União): 15%
  • Alcides Fernandes (PL): 14%
  • José Guimarães (PT) - 12%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos): 11%
  • Priscila Costa (PL): 9%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 10%

Cenário 5 (29/09)

  • Cid Gomes (PSB): 29%
  • Roberto Cláudio (sem partido): 22%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos): 15%
  • Priscila Costa (PL): 13%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 11%

