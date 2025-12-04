Pesquisa Senado Ceará: pré-candidatos tem empate técnico; veja

Pesquisa Real Time para Senado: RC tem 20%; Alcides, 16%; Eunício e Guimarães, 14%; Priscila, 10%Levantamento aponta empate técnico entre pré-candidaturas da base e da oposição; Há duas vagas em disputa em 2026 no Ceará
Pesquisa do instituto Real Time, divulgada na manhã desta quinta-feira, 4, avaliou os candidatos mais cotados para a disputa pelo Senado em 2026, no Ceará.
O levantamento aponta empate técnico entre pré-candidaturas. Após reiterar o desejo de não concorrer à reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) não foi incluído nas simulações.
Para o próximo ano, a Casa Legislativa renovará dois terços das vagas, elegendo dois senadores por estado. Ao todo, 1.200 pessoas foram ouvidas entre os dias 2 e 3 de dezembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela CNN Brasil.
Cenário 1
Em uma das simulações as candidaturas governistas são representadas pelo líder do governo na Câmara Federal, o deputado federal José Guimarães (PT) e pelo também deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Na oposição aparecem nomes como Roberto Cláudio (União Brasil), Alcides Fernandes e Priscila Costa, ambos do PL, e General Theophilo (Novo).
- Roberto Cláudio (União Brasil): 20%
- Alcides Fernandes (PL): 16%
- Eunício Oliveira (MDB): 14%
- José Guimarães (PT): 14%
- Priscila Costa (PL): 10%
- General Theophilo (Novo): 4%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não responderam: 12%
Cenário 2
Em um segundo cenário, a base governista é representada pelo deputado federal Júnior Mano (PSB) e pelo presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa. Nesse cenário, a oposição é representada pelos mesmos nomes do primeiro.
- Roberto Cláudio (União Brasil): 18%
- Júnior Mano (PSB): 16%
- Alcides Fernandes (PL): 15%
- Chiquinho Feitosa: 12%
- Priscila Costa: 10%
- General Theophilo: 4%
- Nulo/Branco: 11%
- Não sabe/Não responderam: 14%
Pesquisa anterior - 29 de setembro
Divulgada no final de setembro, a pesquisa anterior feita pelo instituto simulou cinco cenários diversos, quatro deles com a presença de Cid Gomes.
Cenário 1 (29/09)
- Cid Gomes (PSB): 21%
- Roberto Cláudio (sem partido): 18%
- Alcides Fernandes (PL): 14%
- Capitão Wagner (União): 14%
- Priscila Costa (PL): 9%
- Chiquinho Feitosa (Republicanos): 9%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
Cenário 2 (29/09)
- Cid Gomes (PSB): 21%
- Roberto Cláudio (sem partido): 16%
- Alcides Fernandes (PL): 14%
- Capitão Wagner (União): 14%
- José Guimarães (PT): 11%
- Priscila Costa (PL): 9%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
Cenário 3 (29/09)
- Cid Gomes (PSB): 20%
- Roberto Cláudio (sem partido): 16%
- Alcides Fernandes (PL): 14%
- Eunício Oliveira (MDB): 13%
- Capitão Wagner (União): 13%
- Priscila Costa (PL): 9%
- Nula/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
Cenário 4 (29/09)
- Roberto Cláudio (sem partido): 19%
- Capitão Wagner (União): 15%
- Alcides Fernandes (PL): 14%
- José Guimarães (PT) - 12%
- Chiquinho Feitosa (Republicanos): 11%
- Priscila Costa (PL): 9%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 10%
Cenário 5 (29/09)
- Cid Gomes (PSB): 29%
- Roberto Cláudio (sem partido): 22%
- Chiquinho Feitosa (Republicanos): 15%
- Priscila Costa (PL): 13%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 11%